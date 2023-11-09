"Ростки" к понижению были зафиксированы давно: депозиты на следующей неделе

В середине ноября не стоит ожидать кардинальных изменений как по гривневым, так и по валютным депозитам. Однако определенные тенденции в сторону понижения все же будут прослеживаться.

Что будет с гривневыми депозитами

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что ситуация среди гривневых вкладов будет стабильной. В частности, сохранение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам на уровне 20% гарантирует новым вкладчикам устойчивые ставки. В зависимости от срока размещения размер средних ставок будет колебаться от 14% (вклады от 9 месяцев до 1 года) и до 14,5% (депозиты от 3 до 6 месяцев).

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По его словам, также продлится процесс роста доли вкладов с размещением от 3 до 6 месяцев в общей структуре депозитов. Сейчас такие вклады составляют ориентировочно 62 – 65% всех новых депозитов за последние 2 – 2,5 месяца.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса

ГЛОБУС БАНКА Глобальный пересмотр ставок по новым гривневым вкладам станет возможным уже в декабре, если регулятор решит еще раз снизить учетную ставку и подкрепить это коррекцией ставки по 3-месячным депозитным сертификатам (снижение ставки по депсертификатам на 1 – 2 процентных показателя может побуждать комбанки на 0,5 – 1% на вклады сроком от 3 до 6 месяцев – до 13,5 – 14% годовых, и на 1 – 1,5% на вклады от 9 месяцев до 1 года – до 13 – 13,5% годовых .

Также после "чистой" прибыль по гривневым вкладам станет еще более привлекательной – до 6 – 7% в зависимости от срока вклада. Это обусловлено пересмотром инфляционного прогноза, в котором сейчас указано, что темпы инфляции в годовом исчислении сократились до 5,8%.

Валютные депозиты

В настоящее время доходность гривневых вкладов в среднем в 2 – 2,5 раза выше дохода от валютных депозитов, что делает их более привлекательными.

В сегменте валютных предложений вполне возможно возобновление тенденции постепенного сокращения процентов по вкладам. Замотаев подчеркнул, что о темпах говорить рано, однако "ростки" к снижению ставок были зафиксированы еще во второй половине октября, когда ряд банков сократил доходность вкладов в долларах и евро в среднем на 0,3-0,6 процентного показателя.

По всем признакам доходность валютных вкладов будет постепенно снижаться и это будет продолжаться не менее 1 – 1,5 месяца. Таким образом, к концу года средние ставки по вкладам в долларах с размещением до 1 года могут снизиться до 2,5% годовых, а депозиты в евро на аналогичный период сократятся до 1,5 – 1,8%,

– сказал он.

Поэтому интерес граждан к открытию новых валютных вкладов из-за постепенного снижения их доходности несколько спадет. Однако важно подчеркнуть, что развитие депозитных программ достаточно динамично, что свидетельствует о высокой степени доверия к банковской системе и уверенности в ее прочности вопреки войне.