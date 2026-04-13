Что будет с депозитами после Пасхи: вырастет ли доход украинских вкладчиков

С середины апреля ситуация на рынке депозитов в Украине будет оставаться прогнозируемой: банки постепенно будут завершать корректировку ставок, несколько снизив их, но без эффекта неожиданности для вкладчиков. В то же время средняя доходность остается привлекательной – около 14% годовых.

Какой будет ситуация после Пасхи?

Правда, могут появиться и краткосрочные акционные предложения, где ставки будут достигать 16 – 16,5% годовых. Детали эксклюзивно для 24 Канала объяснил директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев.

Несмотря на инфляционные процессы, вызванные прежде всего подорожанием топлива (в марте бензин А-95 вырос в цене в среднем на 14%, а дизель аж на 35 – 36%), общий уровень инфляции остается относительно умеренным, около 1 – 1,5% в месяц.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Именно поэтому, на мой взгляд, гривневые депозиты отнюдь не теряют своей привлекательности, позволяя гражданам не только проиндексировать сбережения на уровень инфляции, но и получить незначительный пассивный доход.

К слову, наиболее популярными среди вкладчиков будут оставаться депозиты на 6 – 9 месяцев и 1 год, ведь именно они позволяют получить самую высокую доходность – до 16,5% годовых.

Эксперт также отметил важный фактор неопределенности: рынок сейчас находится в режиме ожидания накануне следующего заседания монетарного комитета Нацбанка. Именно от этого решения в значительной степени будут зависеть дальнейшая динамика гривны, кредитная политика банков и перспективы депозитов.

Интересно! Учетную ставку в Украине пересматривают 8 раз в год по заранее обнародованному графику. Напомним, 29 января ее снизили до 15%, а 19 марта сохранили на этом уровне. В 2026 году состоится еще 6 заседаний: 30 апреля, 18 июня, 30 июля, 17 сентября, 29 октября и 17 декабря. Правда, при необходимости дополнительно могут созвать и внеочередные собрания.

Прогнозы относительно очередного решения Нацбанка 30 апреля остаются противоречивыми: регулятор может как сохранить учетную ставку на уровне 15%, так и повысить ее до 15,5% или даже 16%. По словам банкира, это будет зависеть от:

объективных экономических факторов – например уровня потребительских цен, объема международной финпомощи в перспективе 2026 года;

– например уровня потребительских цен, объема международной финпомощи в перспективе 2026 года; а также субъективных факторов, связанных прежде всего с полномасштабной войной в Украине.

Итак, такое ожидание может несколько сдерживать активность банков в продвижении депозитов. В то же время в случае изменения учетной ставки или других монетарных условий они готовы оперативно реагировать.

Очевидно, депозиты остаются весомым и понятным инструментом для сохранения средств от обесценивания. И вряд ли стратегия регулятора претерпит изменения: ведь стимулирование развития депозитов одновременно уменьшает нагрузку на валютный рынок,

– подчеркнул эксперт.

