Якою буде ситуація після Великодня?
Щоправда, можуть з'явитися й короткострокові акційні пропозиції, де ставки сягатимуть 16 – 16,5% річних. Деталі ексклюзивно для 24 Каналу пояснив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв.
Попри інфляційні процеси, спричинені передусім подорожчанням пального (у березні бензин А-95 зріс у ціні в середньому на 14%, а дизель аж на 35 – 36%), загальний рівень інфляції залишається відносно помірним, близько 1 – 1,5% на місяць.
Саме тому, на мій погляд, гривневі депозити аж ніяк не втрачають своєї привабливості, даючи змогу громадянам не лише проіндексувати заощадження на рівень інфляції, а й отримати незначний пасивний прибуток.
До слова, найбільш популярними серед вкладників залишатимуться депозити на 6 – 9 місяців та 1 рік, адже саме вони дозволяють отримати найвищу дохідність – до 16,5% річних.
Експерт також зауважив на важливому факторі невизначеності: ринок наразі перебуває в режимі очікування напередодні наступного засідання монетарного комітету Нацбанку. Саме від цього рішення значною мірою залежатимуть подальша динаміка гривні, кредитна політика банків і перспективи депозитів.
Цікаво! Облікову ставку в Україні переглядають 8 разів на рік за заздалегідь оприлюдненим графіком. Нагадаємо, 29 січня її знизили до 15%, а 19 березня зберегли на цьому рівні. У 2026 році відбудеться ще 6 засідань: 30 квітня, 18 червня, 30 липня, 17 вересня, 29 жовтня та 17 грудня. Щоправда, за потреби додатково можуть скликати й позачергові зібрання.
Прогнози щодо чергового рішення Нацбанку 30 квітня залишаються суперечливими: регулятор може як зберегти облікову ставку на рівні 15%, так і підвищити її до 15,5% чи навіть 16%. За словами банкіра, це залежатиме від:
- об'єктивних економічних факторів – як-от рівня споживчих цін, обсягу міжнародної фіндопомоги в перспективі 2026 року;
- а також суб'єктивних факторів, пов'язаних насамперед із повномасштабною війною в Україні.
Отже, таке очікування може дещо стримувати активність банків у просуванні депозитів. Водночас у разі зміни облікової ставки чи інших монетарних умов вони готові оперативно реагувати.
Вочевидь, депозити залишаються вагомим і найзрозумілішим інструментом для збереження коштів від знецінення. Та й навряд чи стратегія регулятора зазнає змін: адже стимулювання розвитку депозитів водночас зменшує навантаження на валютний ринок,
– наголосив експерт.
Що буде з курсом валют в Україні?
Прогноз щодо курсу долара упродовж 13 – 19 квітня розповів ексклюзивно для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Хоч попит на валюту переважатиме пропозицію на ринку, ситуація в Україні навряд суттєво зміниться.
Нацбанк і надалі уважно стежитиме за подіями й за потреби коригуватиме курс через валютні інтервенції. Ймовірно, ціна долара триматиметься поблизу 44 гривень, а євро – 51 гривні.