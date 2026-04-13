Якою буде ситуація після Великодня?

Щоправда, можуть з'явитися й короткострокові акційні пропозиції, де ставки сягатимуть 16 – 16,5% річних. Деталі ексклюзивно для 24 Каналу пояснив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв.

Попри інфляційні процеси, спричинені передусім подорожчанням пального (у березні бензин А-95 зріс у ціні в середньому на 14%, а дизель аж на 35 – 36%), загальний рівень інфляції залишається відносно помірним, близько 1 – 1,5% на місяць.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Саме тому, на мій погляд, гривневі депозити аж ніяк не втрачають своєї привабливості, даючи змогу громадянам не лише проіндексувати заощадження на рівень інфляції, а й отримати незначний пасивний прибуток.

До слова, найбільш популярними серед вкладників залишатимуться депозити на 6 – 9 місяців та 1 рік, адже саме вони дозволяють отримати найвищу дохідність – до 16,5% річних.

Експерт також зауважив на важливому факторі невизначеності: ринок наразі перебуває в режимі очікування напередодні наступного засідання монетарного комітету Нацбанку. Саме від цього рішення значною мірою залежатимуть подальша динаміка гривні, кредитна політика банків і перспективи депозитів.

Цікаво! Облікову ставку в Україні переглядають 8 разів на рік за заздалегідь оприлюдненим графіком. Нагадаємо, 29 січня її знизили до 15%, а 19 березня зберегли на цьому рівні. У 2026 році відбудеться ще 6 засідань: 30 квітня, 18 червня, 30 липня, 17 вересня, 29 жовтня та 17 грудня. Щоправда, за потреби додатково можуть скликати й позачергові зібрання.

Прогнози щодо чергового рішення Нацбанку 30 квітня залишаються суперечливими: регулятор може як зберегти облікову ставку на рівні 15%, так і підвищити її до 15,5% чи навіть 16%. За словами банкіра, це залежатиме від:

– як-от рівня споживчих цін, обсягу міжнародної фіндопомоги в перспективі 2026 року; а також суб'єктивних факторів, пов'язаних насамперед із повномасштабною війною в Україні.

Отже, таке очікування може дещо стримувати активність банків у просуванні депозитів. Водночас у разі зміни облікової ставки чи інших монетарних умов вони готові оперативно реагувати.

Вочевидь, депозити залишаються вагомим і найзрозумілішим інструментом для збереження коштів від знецінення. Та й навряд чи стратегія регулятора зазнає змін: адже стимулювання розвитку депозитів водночас зменшує навантаження на валютний ринок,

– наголосив експерт.

