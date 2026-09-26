100 гривен за литр уже не предел: что будет с ценами на дизельное топливо с наступлением холодов

Цены на дизельное топливо в Украине уже приблизились к отметке 100 гривен за литр, а с наступлением холодов ситуация на рынке может стать еще более напряженной. Рассмотрим, какие факторы будут оказывать давление на стоимость топлива осенью и зимой и стоит ли ожидать дальнейшего подорожания.

В начале сентября литр дизельного топлива в Украине стоил в среднем 91,41 гривны. По состоянию на 23 сентября средняя цена уже достигла почти 100 гривен за литр. В то же время на разных АЗС стоимость топлива различается: в зависимости от сети дизельное топливо можно приобрести примерно за 96 – 103 гривны за литр. Таким образом, средняя цена за месяц приблизилась к психологической отметке в 100 гривен.

Но осенью вопрос уже не только в стоимости топлива. С одной стороны, мировой рынок дизельного топлива остается напряженным из-за перебоев с поставками и ограниченных возможностей нефтепереработки. С другой стороны, в Украине пока нет системного дефицита топлива. Что изменится с наступлением холодов, может ли возникнуть нехватка дизельного топлива и в какую сторону будут двигаться цены, разбирался 24 Канал.

Почему дизельное топливо дорожает, даже когда дефицита нет

Сентябрь показал, насколько быстро может меняться украинский рынок. 1 сентября средняя цена дизельного топлива составляла 91,41 гривны за литр. Уже 11 сентября она выросла до 94,63 гривны, 15 сентября – до 97,06 гривны, а 18 сентября достигла 98,68 гривны. После этого рост несколько замедлился: 23 сентября средняя цена составляла 98,50 гривны за литр.

Вместе с тем средний показатель не означает, что на каждой заправке водители платят одинаково.

По данным Минфина, по состоянию на 23 сентября цены на дизельное топливо в различных сетях АЗС колебались примерно от 96 до 103 гривен за литр.

Дешевле всего топливо можно было приобрести на UPG и Укрнафте, тогда как на OKKO, WOG и SOCAR цена была близка к 100 гривен или превышала эту отметку.

То есть отметка в 100 гривен уже фактически стала частью розничного рынка. Впрочем, это не означает, что весь украинский рынок пересек эту границу: средняя цена пока остается ниже.

Высокая цена сама по себе не означает дефицита топлива. Как рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн 24 Каналу, важная особенность нынешней ситуации заключается в том, что наличие топлива на украинском рынке и его цена – не одно и то же.

Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95" У нас профицитные поставки, то есть поставок больше, чем нужно. Сейчас потребление очень сильно упало из-за обстрелов нашей экономики, промышленных и аграрных предприятий. А поставки остаются высокими, потому что все ориентировались условно на прошлый год и завозили столько, сколько было в прошлом году. А сейчас такого потребления нет, поэтому топлива очень много. Здесь вообще не идет речь о каком-то дефиците.

С наступлением холодов ситуация на рынке действительно может измениться, но не обязательно из-за резкого роста спроса. Зимой увеличивается потребление топлива для генераторов, работы предприятий, транспорта и другой инфраструктуры. Поэтому сезон традиционно создает дополнительную нагрузку на топливный рынок.

Сейчас ситуация спокойная, у нас все нормально, у нас все работает, топлива достаточно. Если все будут заранее думать об этом, то все будет нормально. А вот когда все вместе бросятся в один момент, то возникнет уже реальная проблема,

– пояснил Куюн.

Дело в том, что системные удары по АЗС не привели к нехватке топлива: даже в прифронтовых регионах, где были атакованы более 300 АЗС, не было ситуации, когда люди остались без топлива. Однако эксперт допускает перебои в случае системных ударов по топливной инфраструктуре.

То есть главный риск для рынка зимой может быть связан не столько с количеством топлива в Украине, сколько со способностью быстро доставить его в нужный регион.

Самое уязвимое место рынка топлива – логистика

Именно логистика остается одним из ключевых факторов для украинского топливного рынка. Украина имеет диверсифицированную систему импорта, поэтому повреждение одного маршрута или объекта не обязательно означает общий дефицит.

Как пояснил Куюн, если одно направление поставок временно перестает работать, трейдеры могут переориентироваться на другое, но на это требуется время.

Я не верю в такой дефицит, как в 2022 году, когда заправки практически не работали. У нас все-таки очень разветвленная система поставок. Но то, что могут быть определенные перебои, некоторая нехватка 10 – 20 % объемов, опять же временно, – это возможно. Обычно, когда что-то одно перебивают, начинают больше везти по другому маршруту,

– рассказал Куюн.

Поэтому в случае серьезного повреждения топливной инфраструктуры проблема может проявиться локально – в виде временной нехватки или задержек с доставкой. Именно такой сценарий гораздо более реалистичен, чем ситуация, когда дизельное топливо вдруг полностью исчезнет с украинских АЗС.

Для Украины это особенно важно, поскольку значительная часть дизельного топлива поступает в виде готового импортного продукта. Поэтому украинский рынок одновременно находится под влиянием двух противоположных факторов: внутренний спрос сокращается, тогда как импортное топливо остается дорогим на внешнем рынке.

Отдельно стоит учитывать и сезонность дизельного топлива. С наступлением холодов меняются и требования к нему. Рынок постепенно переходит на зимние марки, рассчитанные на эксплуатацию при более низких температурах.

Для водителей это означает, что при формировании запаса важно учитывать не только цену, но и сезонность топлива. Летний дизель не стоит закупать в больших количествах накануне холодов, поскольку для морозной погоды требуется топливо с соответствующими температурными характеристиками. На этом отдельно подчеркивает и Сергей Куюн.

А с дизельным топливом нужно дождаться зимней марки,

– отметил аналитик.

100 гривен – новая цена дизельного топлива

Средняя цена дизельного топлива в Украине пока не превысила отметку в 100 гривен: по состоянию на 23 сентября она составляла 98,50 гривны за литр. В то же время на отдельных АЗС дизельное топливо уже стоило дороже, поэтому вопрос теперь не только в том, увидим ли мы 100 гривен на ценниках, но и в том, закрепится ли такая стоимость на рынке в среднем.

Напомним! На цену дизельного топлива в ближайшие месяцы будут влиять сразу несколько факторов: стоимость готового топлива на мировом рынке, курс гривны, логистика и стабильность международных поставок. Для Украины особенно важна именно цена готового дизельного топлива, ведь значительная часть топлива поступает из-за рубежа уже в переработанном виде.

Сейчас ситуация на мировом рынке остается напряженной. Reuters сообщает о рекордных уровнях цен на дизельное топливо, перебоях с поставками из больших стран-экспортеров и ограниченных возможностях нефтеперерабатывающих заводов быстро нарастить производство. Если эта ситуация сохранится, она будет оказывать дополнительное давление и на украинские цены.

Несмотря на это, в Украине нет признаков системных проблем с топливом. Наоборот, по словам Сергея Куюна, в настоящее время поставки превышают фактическое потребление. То есть высокая цена дизельного топлива сейчас объясняется не пустыми резервуарами, а прежде всего стоимостью импортного ресурса и более сложной логистикой.

Таким образом, 100 гривен за литр уже перестали быть исключительной ценой для украинского дизеля, но говорить о том, что это гарантированно станет новой средней ценой, пока рано.

Стоит ли запасаться топливом уже сейчас

Панически скупать топливо заранее точно не стоит. Массовая закупка водителями больших объемов может сама по себе создать дополнительный ажиотаж и нагрузку на АЗС. Зато небольшой запас для собственных нужд может быть практичным решением в случае временных перебоев с поставками

Именно поэтому и нужен этот запас, который каждому желательно иметь на 2–3 недели, на случай какого-либо сбоя в логистике. Я не исключаю, что такое может произойти. Топлива может не то, что его совсем не будет, а будет нехватка, и где-то его будет невозможно оперативно подвезти. Нам нужно время, чтобы перестроиться, и, соответственно, на этих запасах можно будет эти 2–3 недели спокойно протянуть,

– подчеркнул эксперт.

Особенно это актуально для людей, которые живут в регионах с повышенным риском ударов по инфраструктуре или регулярно пользуются автомобилем для работы. При этом запас следует формировать с учетом правил безопасного хранения топлива и сезонности дизельного топлива. Впрочем, по словам Куюна, для большинства водителей такой резерв не означает необходимости скупать сотни литров топлива.

Большинство водителей расходует до 100 литров топлива в месяц. Значит, это должно быть 50–70 литров топлива. Три-четыре канистры – это максимум,

– отметил он.

Итак, главный риск этой зимой заключается не в том, что дизельное топливо в Украине вдруг исчезнет. Гораздо более реальный сценарий – временные перебои в отдельных регионах из-за повреждения логистических маршрутов. В то же время рынок имеет возможность переориентировать поставки, а нынешние объемы импорта, по словам Куюна, даже превышают текущий спрос.

Поэтому 100 гривен за литр на отдельных АЗС еще не означают дефицита, а небольшой запас топлива может быть скорее страховкой на случай проблем с логистикой, чем реакцией на неизбежный топливный коллапс.