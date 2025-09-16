Накануне принятия проекта бюджета на следующий год в Бюро экономической безопасности звучали оптимистичные заявления о несправедливости финансирования органа. Однако когда проект бюджета был опубликован, а конкретные цифры стали известны, стало понятно, что надежды БЭБ не оправдались.

На что надеялся глава БЭБ накануне принятия проекта госбюджета?

Накануне принятия проекта бюджета на 2026 год глава БЭБ Александр Цивинский в интервью 24 Канала рассказал, что бюро столкнулось с дискриминационно низкими заработными платами.

Если сравнить оплату труда работников БЭБ и работников из других органов, то они отличаются несмотря на то, что законом условия определены одни и те же для всех.

Как пояснил Цивинский, есть установленный необлагаемый минимум. Для ГБР, НАБУ и ВАКС он считался от 3 028 гривен, а для БЭБ почему-то от 2 102 гривен.

Когда в законе прописано все одинаково, но есть вот такие исключения, то это дискриминационная норма, добавил председатель БЭБ.

Александр Цывинский Директора Бюро экономической безопасности Мы очень активно работали с представителями правительства по этому поводу. На данный момент мы знаем, что нас услышали. Частично эта проблема будет решена в 2026 году.

Кроме того, Цивинский отметил, что в проекте бюджета будет предусмотрено выравнивание позиции необлагаемого минимума с другими органами (проект бюджета на 2026 год был опубликован 15 сентября – 24 Канал).

Заметьте! Именно так Александр Цивинский комментировал проблемы с финансированием БЭБ накануне принятия бюджета, однако его надежды не оправдались.

Что на самом деле было заложено в проект бюджета?

Из документа по расходам на 2024 – 2026 годы, что есть в распоряжении 24 Канала, известно, что для Бюро экономической безопасности на 2026 год не предусмотрено увеличение расходов на обеспечение БЭБ.

Таким образом, общий фонд органа остается на уровне 1,94 миллиарда гривен.

Кроме того, как сообщил первый заместитель налогового Комитета ВРУ Ярослав Железняк, пока на ГБР расходы увеличили на более 880 миллионов гривен, то на реформу БЭБ – 0 гривен.

Ярослав Железняк Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член политической партии "Голос" Даже не сомневайтесь, на реформу БЭБ правительство заложило 0 гривен 0 копеек. На реформу таможни тоже. Это об официальных преимуществах правительства по бизнес-климату, а не то, что вы видите на цветных презентациях на бесконечных конференциях.

Какое финансирование предусмотрено для других органов?