Какие областные госадминистрации получат наибольшие общие фонды расходов в 2026 году?

Согласно документу по распределению расходов на 2024 – 2026 годы, который появился в распоряжении 24 Канала, суммы общего фонда областных госадминистраций варьируются в зависимости от региона.

Читайте также Кому-то 40 миллиардов, а другим ни копейки: как поделили финансирование министерств в Бюджете-2026

Согласно предоставленным данным, больше всего расходов для Львовской области, где общий фонд установлен на сумме в более 584 миллиона гривен.

А наименьшая сумма на осуществление исполнительной власти приходится на Черновицкую область – всего 254,44 миллиона гривен.

Заметьте! Согласно рейтингу недалеко от Черновицкой области располагается Тернопольская областная госадминистрация – 299,34 миллиона гривен.

Для каких областей предусмотрен наибольший рост?

В Донецкой области – 501 880,1 миллиона гривен, что больше на 73,7 миллиона гривен чем в 2025 году.

В Днепропетровской области – 571 977,7 миллиона гривен, больше на 67,5 миллиона гривен чем в прошлом году.

Во Львовской области – 584 086,3 миллиона гривен, больше на более 68,5 миллиона гривен.

В Харьковской области – 497 114,5 миллиона гривен, дополнительные 60 миллионов гривен по сравнению с 2025 годом.

Какие администрации получат наименьший рост?

В Черновицкой области – 253 444,4 миллиона гривен, что больше на 37,6 миллиона гривен чем в прошлом году.

В Черкасской области – 331 311,4 миллиона гривен, больше на 39 миллионов гривен.

В Тернопольской области – 299 340,8 миллиона гривен, больше на почти 39 миллионов гривен.

В Закарпатской области – 382 935,2 миллиона гривен, дополнительные 41,7 миллиона гривен по сравнению с 2025 годом.

В Хмельницкой области – 328 955,4 миллиона гривен (+43 миллиона гривен).

В Волынской области – 352 428,6 миллиона гривен, это больше чем в 2025 году на 44,1 миллиона гривен.

В Ивано-Франковской области – 403 742,1 миллиона гривен, больше на 44.4 миллиона чем в прошлом году.

Сколько расходов предусмотрено для другой власти в регионах?

В Винницкой области – 469 986,9 миллиона гривен (+54 миллиона гривен).

В Житомирской области – 391 429,5 миллиона гривен (+48,8 миллиона гривен).

В Запорожской области – 422 002,6 миллиона гривен (+51,7 миллиона гривен).

В Киевской области – 496 753,7 миллиона гривен (+52,8 миллиона гривен).

В Кировоградской области – 355 464,2 миллиона гривен (+46,8 миллиона гривен).

В Луганской области – 306 450,5 миллиона гривен (+50,1 миллиона гривен).

В Николаевской области – 364 387,3 миллиона гривен (+47 миллионов гривен).

В Одесской области – 507 138,2 миллиона гривен (+57,2 миллиона гривен).

В Полтавской области – 413 913,8 миллиона гривен (+49,7 миллиона гривен).

В Ровенской области – 373 862,4 миллиона гривен (+47 миллионов гривен).

В Сумской области – 405 963 миллиона гривен (+48,3 миллиона гривен).

В Херсонской области – 336 684,3 миллиона гривен (+56,6 миллиона гривен).

В Черниговской области – 399 988,7 миллиона гривен (+46,6 миллиона гривен).

Какое финансирование у министерств Украины на 2026 год?