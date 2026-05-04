Подарок Трампа: экономист посчитал, как Россия уменьшит дефицит бюджета от продажи нефти

США ослабили нефтяные санкции для России, поскольку война в Иране подняла цены на нефть до рекордных показателей. Такая уступка Вашингтона позволит Москве значительно сократить дефицит государственного бюджета до конца года.

Как сократится дефицит российского бюджета?

О том, сколько сможет заработать российский диктатор Владимир Путин на нефти, в комментарии 24 Канала рассказал ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

По словам эксперта, до начала войны США против Ирана все суда "теневого флота" России были загружены и не могли продать нефть даже по 40 – 45 долларов за баррель.

Однако после начала военной операции против Тегерана ситуация кардинально изменилась.

Мне кажется, это было согласовано с Трампом, который неожиданно снял санкции, потому что из-за войны поднял цену на нефть до 100 – 120 долларов за баррель. И эта нефть, которая была загружена, была распродана за месяц и неделю,

– отметил Савченко.

Поэтому произошло увеличение продажи сырой нефти России, хотя и временно. Уже в следующем месяце, как говорит эксперт, сырья было продано меньше. Однако из-за высоких цен в долларовом эквиваленте выручка за продажу увеличилась.

Впрочем, тактика и стратегия ВСУ наносить удары по местам, где нефть перерабатывается, хранится или экспортируется, ведет к тому, что ее добыча не может достигать довоенных показателей. Потому что у России нет возможности ее хранить и отгружать. Некоторые скважины даже приостанавливают добычу.

Но несмотря на все это, Кремль зарабатывает огромную сумму на нефти сейчас.

Александр Савченко Ректор Международного института бизнеса Очень трудно рассчитать, поскольку информация отсутствует. Но где-то на 5% экспорт сырой нефти уменьшился, но цены выросли более чем в два раза. И поэтому очевидно, что выручка от реализации в долларовом эквиваленте существенно возрастает.

По подсчетам Савченко, если война в Иране будет продолжаться дальше, а высокие цены на нефть будут сохраняться, то до конца года Путин может получить где-то 40 – 45 миллиардов долларов в бюджет.

Я делал расчеты, что в третьем квартале должна была бы состояться такая система банкротств и банков, и компаний некоторых, включая нефтяную индустрию, Но вместо этого из-за подарка Трампа российская экономика чувствует себя не так плохо. И этот подарок позволит Кремлю уменьшить бюджетный дефицит с 8 – 9 триллионов до 5 триллионов,

– добавил эксперт.

Важно! То есть дефицит российского бюджета может сократиться из-за ослабления санкций со стороны США почти в два раза.

Как США ослабили санкции против России?

В середине марта, когда цены на нефть из-за войны в Иране превысили 100 долларов за баррель, США пытались стабилизировать ситуацию.

Чтобы уменьшить давление на энергетические рынки, Минфин ослабил санкции против России. Тогда ведомство выдало специальную лицензию, которая позволила временно продавать российскую сырую нефть и нефтепродукты, пишет Reuters.

Однако США установили ограничения:

Продавать можно было только ту нефть, которую загрузили на танкеры до 12 марта.

Торговать разрешили ею месяц – до 11 апреля.

Эта узкоспециализированная краткосрочная мера касается только нефти, которая уже находится в пути, и не предоставит существенной финансовой выгоды российскому правительству,

– заявил тогда министр финансов США Скотт Бессент.

Однако в середине апреля санкции снова начали действовать почти в полном объеме. Но, по словам специалистов, Россия все еще имеет немало способов обойти санкции.

Заметьте! Дефицит российского бюджета за первый квартал 2026 года достиг 4,6 триллиона рублей – это уже превышает запланированный показатель на весь год, который составлял 3,8 триллиона.

Что известно о нефтяных доходах России?

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что из-за ослабления санкций Россия смогла дополнительно заработать около 2 миллиардов долларов. В то же время экономист Олег Пендзин считает, что реальные объемы могут быть существенно выше, чем официальные оценки.

В США среди демократов звучат другие цифры - там убеждены, что доходы России от экспорта нефти уже превысили 4 миллиарда долларов.

В то же время президент Владимир Зеленский отмечает, что каждый доллар, полученный Россией от нефти, фактически превращается в ресурс для продолжения боевых действий против Украины. По его словам, в море находится более 110 танкеров так называемого "теневого флота" Москвы. На борту этих судов - более 12 миллионов тонн российской нефти. По оценкам, это может означать около 10 миллиардов долларов потенциального дохода.