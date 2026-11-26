На фоне общего замедления экономики одна отрасль в России демонстрирует рекордный рост доходов. Пока обычные граждане экономят на предметах первой необходимости, ритуальные компании зарабатывают миллиарды рублей.

Сколько зарабатывают похоронные компании

Многотысячные потери российской армии в Украине привели доходы крупнейших похоронных компаний России к историческим рекордам. Только за январь – сентябрь 2026 года они заработали 105,1 миллиарда рублей, пишет российское издание The Moscow Times.

За этот период выручка ритуального бизнеса в России увеличилась на 9,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее рост составлял:

в 2025 году – 3,3%;

в 2024 году – 7,7%;

в 2023 году – 11,5%;

а в 2022 году – 10,6%.

В целом за время полномасштабной войны российские похоронные компании стали зарабатывать в 1,5 раза больше.

Почему россияне переходят на бюджетные похороны

Несмотря на огромные прибыли компаний, покупательная способность самих россиян стремительно падает. Родственники погибших и умерших все чаще вынуждены выбирать самые дешевые варианты, в частности кремацию, которая обходится значительно дешевле традиционного захоронения в землю.

Дорогие похороны становятся непосильной ношей для граждан, ведь цены на основные ритуальные услуги растут быстрее инфляции,

– пояснил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Статистика подтверждает его слова:

стоимость изготовления гроба с февраля 2022 года по июнь 2026-го взлетела на 105%;

цены на рытье могил за этот же период выросли на 60%.

Из-за чего граждане России массово обращаются за государственными субсидиями на погребение.

Официальные представители похоронного бизнеса пытаются убедить, что рост выручки якобы не связан с увеличением числа смертей. Однако демографические данные и утечки информации из Росстата свидетельствуют об обратном.

Обратите внимание! Общее число смертей в России в 2025 году установило рекорд со времен пандемии COVID-19, достигнув 1,931 миллиона человек. Естественная убыль населения также достигла максимальных значений с 2021 года, превысив 820 тысяч человек в 2026 году.

Напомним, что ВСУ активно способствуют росту смертности среди россиян. Российская армия в 2026 году установила антирекорд по потерям личного состава за все время полномасштабной войны. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 ноября Силы обороны Украины вывели из строя 432 519 российских военнослужащих с начала года. Это больше, чем за весь 2024 год.