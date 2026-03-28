Путин передумал экономить: Россия может нарастить расходы на войну в Украине

Война на Ближнем Востоке играет на руку России. Из-за увеличения нефтяных доходов Кремль отказывается от планов резко снизить прогноз экономического роста страны на 2026 год.

Как Россия меняет экономический курс?

По словам информированных источников, Министерство экономики России, вероятно, не будет значительно пересматривать прогноз роста ВВП на уровне 1,3% в обновленном макроэкономическом обзоре в апреле, пишет Bloomberg.

Российские чиновники отмечают, что правительство больше не планирует значительно сокращать расходы из федерального бюджета. Более того, Кремль может даже увеличить расходы на армию, если война в Украине затянется.

Это резкое изменение настроений по сравнению с ситуацией месячной давности, когда власть рассматривала возможность снижения прогноза экономического роста до 0,7 – 1% из-за усиления санкций и падения доходов на фоне снижения цен на нефть,

– отмечает издание.

Еще месяц назад Россия готовилась к длительному периоду низких цен на нефть и обсуждала снижение ее базовой стоимости с 59 до 45 до 45 – 50 долларов за баррель.

Почему Москва ожидает роста?

Все изменила война США и Израиля против Ирана. После того как поставки натфи через Ормузский пролив фактически было заблокировано, цены на сырье резко взлетели до более 100 долларов за баррель.

Россия стала одной из тех немногих стран, которые выиграли от военных действий на Ближнем Востоке. Стоимость российской нефти Urals выросла почти до максимального уровня за четыре года.

Министр финансов России Антон Силуанов уже сообщил, что правительство приостановит действие бюджетного правила как минимум до июня. Он уверен, что страна сможет выполнить плановые показатели бюджета на 2026 год, если благоприятная ситуация на сырьевых рынках сохранится.

Специалисты тоже считают ситуацию выгодной для российской экономики.

Дополнительный дефицит бюджета может возникнуть лишь в том случае, если рубль будет крепче, чем заложено в бюджете,

– говорит директор Astra Asset Management Дмитрий Полевой.

Аналитики подсчитали выгоду России от повышения средней цены на нефть:

если цена марки Urals подскочит до 75 – 80 долларов за баррель или выше в этом году Москва может дополнительно получить 3 – 4 триллиона рублей (примерно 37 – 49 миллиардов долларов);

(примерно 37 – 49 миллиардов долларов); такие доходы помогут сократить дефицит российского бюджета примерно до 1% ВВП.

Более того, по их мнению, даже в случае снижения цен Россия, вероятно, получит выгоду в долгосрочной перспективе. Ведь такие крупные покупатели, например, как Китай и Индия, вынесли урок из войны в Иране и будут пытаться обезопасить себя от рисков за счет российской нефти.

Важно! Росту доходов России будет способствовать и частичное ослабление санкций США на продажу нефти. Напомним, недавно Министерство финансов выдало специальную лицензию, которая позволяет Москве продавать сырую нефть и нефтепродукты до 11 апреля, пишет Reuters.

Сколько Россия зарабатывает на нефти?