Через какой документ можно остаться без пенсии
Источник:ПФУ
Иногда возникают ситуации, когда пенсионеры при переезде в другую область забывают некоторые документы на дому. Это может стать роковой ошибкой, ведь таким образом можно навсегда потерять свои выплаты.
Почему можно потерять пенсию
В ПФУ обратилась украинка с вопросом о возобновлении своих выплат после значительной паузы. Ситуация оказалась не простой.
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Я приобрела статус ВПЛ в 2015 году. Переехала из Крыма. В то время получала пенсию с 2008 по 2014 год. В 2015 году переехала к сестре в Полтавскую область, пенсии не получала. Сейчас хочу возобновить выплаты, но для этого нужно бумажное пенсионное дело. Никто мне не подсказал тогда, что ее нужно унести. Надеялась, что переезжаю ненадолго,
– спросила она.
В регуляторе сообщили, что при переезде пенсионера в другую административную единицу, его пенсионное дело пересылается на его новое место жительства. Однако, чтобы это сделали, нужно обратиться в органы ПФУ.
В случае с этой женщиной она должна обратиться к регулятору с 2015 по 2022 год, но не сделала этого. Сейчас прислать ему этот документ из Крыма не считается возможным, поэтому пенсию ей не возобновят.
Действительно, согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" и правительственном Порядке выплаты пенсии и предоставления социальных услуг гражданам Украины, проживающим на территории АР Крым и Севастополя, выплата пенсии возобновляется только после поступления в местного управления Пенсионного фонда дела и со дня прекращения выплаты по месту предварительного получения пенсии,
– сообщили в благотворительном фонде "Право на защиту".
Какие еще есть причины для отмены пенсии
Все причины отмены выплат пенсионерам предусмотрены Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". К ним относятся:
- если пенсия назначена из документов, содержащих недействительные сведения;
- если пенсионер проживает за границей;
- если пенсионер не получал назначенную пенсию в течение 6 месяцев;
- в других случаях, предусмотренных законом.