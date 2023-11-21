Через какой документ можно остаться без пенсии

Иногда возникают ситуации, когда пенсионеры при переезде в другую область забывают некоторые документы на дому. Это может стать роковой ошибкой, ведь таким образом можно навсегда потерять свои выплаты.

Почему можно потерять пенсию

В ПФУ обратилась украинка с вопросом о возобновлении своих выплат после значительной паузы. Ситуация оказалась не простой.

Читайте также Не смогут выйти на пенсию: в Украине увеличивается требование к страховому стажу

Я приобрела статус ВПЛ в 2015 году. Переехала из Крыма. В то время получала пенсию с 2008 по 2014 год. В 2015 году переехала к сестре в Полтавскую область, пенсии не получала. Сейчас хочу возобновить выплаты, но для этого нужно бумажное пенсионное дело. Никто мне не подсказал тогда, что ее нужно унести. Надеялась, что переезжаю ненадолго,

– спросила она.

В регуляторе сообщили, что при переезде пенсионера в другую административную единицу, его пенсионное дело пересылается на его новое место жительства. Однако, чтобы это сделали, нужно обратиться в органы ПФУ.

В случае с этой женщиной она должна обратиться к регулятору с 2015 по 2022 год, но не сделала этого. Сейчас прислать ему этот документ из Крыма не считается возможным, поэтому пенсию ей не возобновят.

Действительно, согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" и правительственном Порядке выплаты пенсии и предоставления социальных услуг гражданам Украины, проживающим на территории АР Крым и Севастополя, выплата пенсии возобновляется только после поступления в местного управления Пенсионного фонда дела и со дня прекращения выплаты по месту предварительного получения пенсии,

– сообщили в благотворительном фонде "Право на защиту".

Какие еще есть причины для отмены пенсии

Все причины отмены выплат пенсионерам предусмотрены Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". К ним относятся: