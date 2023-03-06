Украинцы больше покупают безналичную валюту: скажется ли это на курсе доллара

Прошлая неделя оказалась очень удачной для гривны на наличном рынке. Даже если обойти вниманием курсовой провал понедельника – вторника, гривна укрепилась почти на 60 копеек по сравнению с показателями позапрошлого воскресенья.

Почему гривна укреплялась

Банкира Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, объяснила, что укрепление гривны стало возможным благодаря ажиотажной распродаже валюты в последние дни недели, которое произошло из-за перенасыщения рынка предложением и ожиданиями роста спроса в переходные даты, которые не оправдались.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка За крайне резкой ревальвацией, как и ожидалось, пришла не менее динамичная девальвация, но, в конце концов, курс стабилизировался вблизи психологической отметки 39 гривен за доллар.

По данным НБУ, 1 марта по сравнению с 28 февраля объем покупки населением безналичной валюты увеличился вдвое до 39,4 миллиона долларов.

При этом объем покупки наличной валюты хоть и несущественно, но сократился с 62 до 58 миллионов долларов.

В начале месяца, реагируя на выплаты зарплат украинцам, спрос на иностранную валюту со стороны населения существенно вырос. Но такая динамика была справедлива только для приобретения безналичной валюты с последующим размещением средств на трехмесячных депозитах, объясняет банкир.

Чего ожидать от курса на этой неделе

Золотько отмечает, что вышеописанная ситуация подтверждает растущую популярность приобретения именно безналичной валюты и дает предпосылки прогнозировать сохранение общего тренда на укрепление наличного курса гривны. Потенциал для него, как показал прошлый вторник, достаточно существенен.

Однако динамика этого процесса вряд ли будет значительна. Да и временные курсовые развороты тоже нельзя исключать. Поэтому, на мой взгляд, в течение этой недели курс доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 38,7 – 39,3 гривны за доллар,

– прогнозирует Золотько.

К слову, другой банкир прогнозирует, что на этой неделе курс доллара по отношению к гривне будет колебаться в рамках 38 – 39,5 гривны за доллар. Также Герман Марченко предположил, что ситуация на валютном рынке на следующей неделе будет достаточно стабильной, ведь курсовые границы вряд ли претерпят существенные изменения.

Какая ситуация сейчас на наличном рынке