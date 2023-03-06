Чому гривня зміцнювалась

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, пояснила, що зміцнення гривні стало можливим завдяки ажіотажному розпродажу валюти в останні дні тижня, яке відбулося через перенасичення ринку пропозицією та очікуваннями зростання попиту у перехідні дати, що не справдилися.

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Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку За вкрай різкою ревальвацією, як і очікувалося, прийшла не менш динамічна девальвація, але зрештою курс стабілізувався поблизу психологічної позначки 39 гривень за долар.

Цікаво! На початку місяця, реагуючи на виплати зарплат українцям, попит на іноземну валюту з боку населення суттєво зріс. Але така динаміка була справедливою лише для придбання безготівкової валюти з подальшим розміщенням коштів на тримісячних депозитах, пояснює банкірка.

За даними НБУ, 1 березня у порівнянні з 28 лютого обсяг купівлі населенням безготівкової валюти збільшився вдвічі до 39,4 мільйона доларів.

При цьому ж обсяг купівлі готівкової валюти хоч і несуттєво, але скоротився з 62 до 58 мільйонів доларів.

Чого чекати від курсу цього тижня

Золотько зауважує, що вище описана ситуація підтверджує зростаючу популярність придбання саме безготівкової валюти та дає передумови прогнозувати збереження загального тренду на зміцнення готівкового курсу гривні. Потенціал для нього, як показав минулий вівторок, є досить суттєвим.

Проте динаміка цього процесу навряд чи буде значною. Та й тимчасові курсові розвороти теж не можна виключати. Тож, на мою думку, протягом цього тижня курс долара на готівковому ринку знаходитиметься в діапазоні 38,7 – 39,3 гривні за долар,

– прогнозує Золотько.

До слова, інший банкір прогнозує, що цього тижня курс долара до гривні коливатиметься в рамках 38 – 39,5 гривні за долар. Також Герман Марченко припустив, що ситуація на валютному ринку наступного тижня буде досить стабільною, адже курсові межі навряд чи зазнають суттєвих змін.

Яка ситуація зараз на готівковому ринку