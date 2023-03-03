Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 3 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,50 гривні (+10 копійок проти 2 березня), а купити за 39,30 гривні (+10 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,50 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 41,35 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,76 гривні (+19 копійок), а продають – за 39,99 гривні (+82 копійок), за даними finance.ua.

(+19 копійок), а продають – за (+82 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,72 гривні (+12 копійок), а продаж – 41,15 гривні (+21 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,83 гривні (-2 копійки), а продаж – 39 гривень (без змін).

(-2 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують по 40,85 гривні (-7 копійок), а продають за 41,15 гривні (-4 копійки).

Нагадаємо! 28 лютого курс долара різко знизився до гривні й продовжив падіння 1 березня. Що стало причиною такого обвалу курсу – раніше розповідали тут.

Чому курс почав рости

Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, зауважуважила, що зазвичай за падінням слідує рівно протилежна ситуація. Оскільки за час ажіотажу формується навіс відкладеного попиту, як от зараз.