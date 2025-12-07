Украинцы заплатят за чужие задолженности: как уберечь себя от переплат

Иногда украинцы оказываются в ситуации, когда вынуждены рассчитываться за чужие долги. Часто это случается при покупке недвижимости, когда на новых владельцев могут перейти обязательства предыдущих владельцев.

Почему вам начисляют "старые" долги за газ

Покупка жилья на вторичном рынке может скрывать неприятные сюрпризы: долги предыдущих владельцев за газ, воду или электроэнергию могут перейти на нового хозяина, сообщает 24 Канал со ссылкой на "ГазПравду".

Поэтому перед заключением договора критично проверять финансовое состояние недвижимости. Чтобы избежать переплат, в договоре купли-продажи нужно обязательно зафиксировать, что новый владелец не отвечает за долги предыдущего хозяина.

Обратите внимание! Это поможет защитить себя юридически и финансово.

После завершения сделки новому владельцу следует переоформить личный счет у поставщика коммунальных услуг.

Как оформить личный счет за коммунальные услуги?

Для этого понадобятся паспорт, РНОКПП, технический паспорт жилья, подтверждение права собственности, фотографии счетчика и справка из ЦНАП о составе семьи.

Если счетчика нет, тогда необходимо предоставить выписку из государственного реестра прав на недвижимое имущество. Это подтвердит ваше право собственности и обезопасит от автоматического начисления долгов за предыдущих жителей.

Почему стоит следить за счетчиками?

Согласно приказу Минэкономики, владельцы всех газовых счетчиков обязаны проходить регулярную поверку. Если прибор не проверен вовремя, его показания не учитываются при начислении платы за газ.

В таком случае расчет будет осуществляться по общим нормативам потребления, что обычно приводит к переплатам.

Кроме того, несвоевременная поверка может усложнить оформление субсидий или компенсаций, ведь поставщик газа потребует актуальных показаний для расчета.

Важно! Чтобы избежать лишних расходов, следует контролировать срок поверки и своевременно обращаться в сервисную компанию для проверки или замены счетчика.

Что еще нужно знать о поверке счетчиков?