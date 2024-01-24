Утратят свет за чужие долги: почему некоторых потребителей могут "отрезать" от электросетей
Источник:ЯСНО
Компания по снабжению электроэнергией напомнила украинцам о важном моменте при покупке вторичного жилья. Они подчеркнули, что нужно быть внимательными, чтобы потом не разбираться с чужими долгами.
Почему украинцы могут платить за чужие долги
Иногда при покупке жилья непосредственно у собственников можно оказаться в ситуации, когда те скрыли свои долги за электроэнергию. Именно из-за этой длительной неуплаты помещения могут отключить от света, тогда как новый хозяин даже ничего не знал.
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Поэтому электропоставщик YASNO посоветовал украинцам проверять состояние лицевого счета при покупке и обязательно потом переоформить его на себя.
Только так вы получите всю информацию о начислениях, долгах и оплатах. А также избежите отключения за долги, о которых могли и не догадываться,
– сказали в компании.
Как переоформить лицевой счет
Для этого нужно совершить всего два действия:
- Обратиться к оператору системы распределения, обслуживающему ваш дом;
- Подать поставщику заявку на переоформление счета.
Для кого вырастет цена на свет в феврале
В феврале цена на электроэнергию для населения останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час. Однако уже с 1 февраля он вырастет для малых небытовых потребителей.
Для них стоимость света изменяется ежемесячно согласно методике НКРЭКУ и охватывает следующие составляющие:
- Стоимость покупки электроэнергии на оптовом рынке;
- тариф за услуги оператора системы распределения;
- тариф за услуги оператора системы передачи;
- Тариф за услуги поставщика универсальных услуг.