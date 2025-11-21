Доллар набирает обороты: какую отметку перевалит валюта
- Официальный курс доллара США вырос до 42,15 гривны, а евро снизился до 48,51 гривны.
- С новой недели доллар будет стоить больше – цена вырастет до 42,26 гривны за валюту.
В конце рабочей недели НБУ изменил курсы валют. Доллар вырос на 6 копеек, а евро просело более чем на 20 копеек. Зато с понедельника доллар достигнет одной из самых высоких отметок за весь период – 42,26 гривны.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,15 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 6 копеек против 20 ноября. Официальный курс евро составляет 48,51 гривны, то есть цена упала на 22 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 24 ноября курс валют будет таким:
- доллар – 42,26 гривны;
- евро – 48,70 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 21 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,82 гривны, продажа – по 42,29 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,35 гривны, продажа – по 42,34 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,50 гривны, продажа – по 42,42 гривны.
Прогноз курса валют в конце осени 2025 года
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой на рынке будут действовать определенные факторы, что, несмотря на перебои со светом и растущий спрос на валюту на этом фоне, будут стабилизировать курс. Речь идет о валютных резервах, монетарной политике НБУ, инструмент гривневых депозитов, инфляционные ожидания и период значительных скидок перед праздниками.
Банкир спрогнозировал, что в конце осени валюты будут колебаться так: доллар между 41,8 – 42,2 гривны, а евро будут находить в пределах 48 – 49,5 гривны.
Таким образом доллар может периодически расти до отметки в более 42 гривны, но существенных изменений не стоит ожидать.