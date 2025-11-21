Долар набирає обертів: яку позначку перевалить валюта

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий на ринку діятимуть певні чинники, що, попри перебої зі світлом та зростаючий попит на валюту на цьому фоні, стабілізуватимуть курс. Йдеться про валютні резерви, монетарну політику НБУ, інструмент гривневих депозитів, інфляційні очікування та період значних знижок перед святами.