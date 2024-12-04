НБУ повысил курсы валют: до какого уровня выросли доллар и евро

Доллар сегодня подорожал на 5 копеек, а в то время, как евро потянулось вверх аж на 10 копеек. Завтра ожидается спад стоимости обеих валют, однако он будет несущественный.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,69 гривны. То есть цена валюты выросла на 5 копеек против 3 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,82 гривны. То есть цена выросла на 10 копеек.

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По состоянию на 5 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,66 гривны,

евро – 43,70 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 4 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,99 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,88 гривны, продажа – по 41,85 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,60 гривны, продажа – 41,99 гривны.

На каком уровне будет курс доллара на этой неделе

Банкир Анна Золотько для 24 Канала рассказала, что на этой неделе ожидался повышенный спрос на валюту вследствие переходной даты, а также массовых выплат зарплаты украинцам. В то же время диапазон курса доллара будет держаться не выше 42 гривен.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank По моему мнению, течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 41,6 – 42 гривен за доллар.

По словам Золотько, подорожания доллара не стоит ожидать, ведь несмотря на все НБУ продолжает поддерживать нацвалюту.