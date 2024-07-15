Как изменились доллар и евро после выходных

Доллар на черном рынке после выходных остается на уровне 41 гривны. Курс в обменниках и в банках дешевле, но цена растет. В то же время покупка евро достигает 45 гривен.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 15 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,75 гривны (+5 копеек против 12 июля), а продажа – 41,25 гривны (+10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 44,25 гривны (+15 копеек), а продажа – в среднем за 44,90 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,05 гривны (+2 копейки), а продажа – 41,15 гривны (без изменений).

(+2 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 44,75 гривны (+20 копеек), а продают за 44,95 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,53 гривны (+12 копеек), а продают – за 41,23 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(+12 копеек), а продают – за (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,23 гривны (-2 копейки), а продажа – 45,06 гривны (+11 копеек).

Что эксперт прогнозирует относительно доллара

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на валютном рынке наблюдается относительный "штиль". Лесовой добавляет, что продлится это, вероятно, до августа, а значит, почти весь летний период.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Не исключением является то, что в сентябре – октябре могут сформироваться новые валютные коридоры в пределах 41 – 42 гривен за доллар и 44 – 47 гривен за евро.

На этой неделе прогнозируется, что курс на наличном рынке может находиться в пределах 40 – 41,2 гривны за доллар. В то же время курс евро будет на уровне 43 – 46 гривен.

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