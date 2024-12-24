Будет ли доллар по 42 гривны: прогноз курса валют до Нового года

В последнюю полную неделю года на валютном рынке не ожидается значительной непредсказуемости, поэтому курсы валют не претерпят резких колебаний. Будет ли доллар по 42 гривны до конца года и что ожидать на валютном рынке, читайте дальше.

Какой будет курс доллара до конца недели

Как сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала, курсовые показатели будут оставаться в пределах "ожидаемой нормы" несмотря на внешние факторы, в частности инфляцию, а также энергетические и военные обстоятельства.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Таким образом, официальный курс, вероятно, до конца года не превысит отметку 42 гривны за доллар. Кроме этого, последнюю неделю года также важен тем, что именно в этот период будет сформирован курс, с которого, вероятно, начнется новый год.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Как и неделю назад, на межбанковском рынке коридор изменений будет варьироваться в пределах 41,6-41,9 гривны за доллар, а на наличном рынке есть вероятность периодического пересечения "границы" в 42 гривны за доллар. Официальный курс вряд ли достигнет 42 гривны за доллар, оставшись между 41,7 и 41,9 гривны за доллар.

Эти показатели являются вполне ожидаемыми и прогнозируемыми, поэтому можно предположить, что ситуация будет развиваться без непредсказуемых колебаний. Благодаря сдерживанию со стороны регулятора удается замедлить общий уровень инфляции, поскольку после налоговых изменений есть все основания для ее ускорения.

Впрочем, на курсовые изменения на этой неделе будет влиять:

Режим "управляемой гибкости" : этот режим фактически исключает резкие изменения на валютном рынке.

: этот режим фактически исключает резкие изменения на валютном рынке. Наличный рынок : курсы на наличном рынке формируются на основе межбанковских котировок с добавлением комиссии.

: курсы на наличном рынке формируются на основе межбанковских котировок с добавлением комиссии. Международная финансовая поддержка: благодаря этой поддержке: благодаря этой поддержке Национальный банк может проводить более гибкую политику. Международные поступления идут преимущественно на покрытие расходов, что способствует укреплению национальной валюты.

Какие характеристики валютного рынка на неделю

Общие характеристики рынка с 23 по 29 декабря будут следующими:

Коридоры валютных колебаний:

на межбанковском рынке: 41,6 – 41,9 гривны за доллар и 43,5 – 45 гривен за евро;

на наличном рынке: 41,7 – 42,2 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривен за евро;

Текущие (ежедневные) курсовые колебания:

на межбанке – до 0,05-0,15 гривны;

в коммерческих банках – до 0,1-0,2 гривны;

в обменных пунктах – до 0,3 гривны;

Разница между курсами покупки и продажи:

на межбанке – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро;

в коммерческих банках – до 0,5-0,6 гривны за доллар, до 0,8-1 гривны за евро;

в обменных пунктах – до 0,6-1 гривны за доллар, до 1-1,3 гривны за евро;

Разница курсов покупки:

в коммерческих банках – 0,2-0,3 гривны за доллар, 0,3-0,5 гривны за евро;

в обменных пунктах – 0,3-0,5 гривны за доллар, 0,5-0,7 гривны за евро;

Разница курсов продажи:

в коммерческих банках – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро;

в обменных пунктах – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 –0,5 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели – до 1 – 1,5% от начального курса недели.