Доллар подешевел: сколько стоит валюта в банках

Курс доллара в банках отдалился от психологической отметки в 40 гривен и несколько подешевел за сутки. За сколько покупают и продают валюту банки, обменники и какой курс на черном рынке, рассказываем дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 24 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,90 гривен за доллар при покупке (-10 копеек по сравнению с 23 августа). В то время как продают валюту в банках за 40,80 гривны за доллар (-5 копеек).

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Евро банки покупают за 40 гривен (без изменений), а продают в среднем за 41 гривну за евро (без изменений);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,83 гривны (-23 копейки), а продают – за 41,01 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(-23 копейки), а продают – за (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,82 гривны (+22 копейки) и продажа – 41,01 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,85 гривны (+5 копеек), а продажа – 41 гривна (+5 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро продают по 40,65 гривны (+5 копеек), а покупают за 41 гривну (+4 копейки).

Каким будет курс на этой неделе

Эксперт Анна Золотько в комментарии 24 каналу подчеркнула, что уровень в 41 доллар – серьезный психологический барьер, линия сопротивления, которую несмотря на неоднократные попытки продавцам валюты преодолеть пока не удается.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Если многочисленные апокалиптические прогнозы в конечном итоге не оправдаются, вполне вероятно, что курс гривны сможет удержаться в пределах коридора 40-41 гривны за доллар. Однако, если рынок успеет пересечь отметку 41 гривна за доллар, курс получит новый толчок для роста и в таком случае до конца недели на наличном рынке доллар будет торговаться в диапазоне 40,5 – 41,5 гривны за доллар. И пока второй сценарий выглядит более вероятным.

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