Где существеннее всего за сутки вырос доллар
22 мая 2024, 09:57Читати новину українською
С начала рабочей недели американская и европейская валюты показывают тенденцию на подорожание. За последние сутки доллар подорожал больше всего в обменниках, а евро – в банках.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 22 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,60 гривны (+10 копеек против 21 мая), а продажа – 40,10 гривны (+10 копеек).
Читайте также Хлеб, молоко, яйца и овощи: где в Европе самые дешевые продукты
- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,95 гривны (+15 копеек), а продажа – в среднем за 43,60 гривны (+10 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,02 гривны (+6 копеек), а продажа – 40,10 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают по 43,48 гривны (+10 копеек), а продают за 43,65 гривны (+11 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 39,85 гривны (+19 копеек), а продают – за 40,25 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 43,06 гривны (-16 копеек), а продажа – 43,71 гривны (+13 копеек).
Какой курс прогнозируется
- Для 24 Канала банкир Анна Золотько спрогнозировала, что на этой неделе значительных изменений по валюте не стоит ожидать. Все из-за того, что на прошлой неделе наличный сегмент очень слабо реагировал на тенденции на ВРУ.
- Золотько ожидает, что курс будет колебаться в диапазоне 39,7 – 40,2 гривны за доллар.
- Как рассказал еще ранее 24 каналу банкир Тарас Лесовой, на этой неделе на межбанке ожидается, что курс будет на уровне 39 – 40 гривен, а на наличном рынке – 39 – 41 гривен за доллар.