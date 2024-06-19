Цена выросла на несколько сотен: как изменилась стоимость 100 долларов с начала года

С начала года курс доллара существенно прибавил в цене. Если раньше курс покупки на наличном рынке не превышал 39,50 гривны, то сейчас стоимость за одну валюту на 1,50 – 2,50 гривны больше.

Как изменилась стоимость 100 долларов с начала года

Курс НБУ

В начале января этого года, по данным НБУ, официальный курс доллара составлял 38 гривен. За 5 месяцев валюта подорожала на 2,50 гривны – до 40,54 гривны.

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Таким образом, если в начале года если в начале года 100 долларов обходилось в 3 800 гривен, то сейчас это более чем на 200 гривен больше – 4 054 гривен.

Курс в банках

Курс продажи валюты с начала года подорожал с 39 гривен до 40,98 гривны, по данным "Минфина". Соответственно на сегодня покупка 100 долларов выросла с 3 900 до 4 098 гривен, что на почти 200 гривен больше, по сравнению с январем.

Курс в обменниках

Ситуация с покупкой валюты в обменниках несколько схожа с ситуацией в банках. Как свидетельствуют данные на finance.ua, если в январе курс составлял 39,34 гривны за валюту, то сейчас это уже 40,98 гривны за валюту. Итак, стоимость за 100 долларов выросла с 3 934 гривен до 4 098 гривен, то есть на 164 гривны.

Курс на черном рынке

В январе курс покупки валюты для населения на черном рынке составлял 39,42 гривны. По состоянию на 19 июня, это уже 40,95 гривны. То есть за 5 месяцев стоимость 100-долларовой купюры выросла на 153 гривны – с 3 042 гривен до 4 095 гривен.

Сколько будет стоить 100 долларов на этой неделе

В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько спрогнозировала, что на этой неделе спрос на валюту будет снижаться.

Анна Золотько Руководитель казначейского департамента Unex Bank На рынке будет относительная стабильность. Ожидается умеренное снижение спроса на иностранную валюту во всех сегментах рынка.

Кроме того, Золотько считает, что курс американского доллара будет колебаться в диапазоне от 40,70 до 41,30 гривны за доллар. Поэтому, 100 долларов ориентировочно будут стоить от 4 070 гривен до 4 130 гривен.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.