Доллар от НБУ пересек отметку в 38 гривен: на сколько вырос курс

Официальные курсы доллара и евро рекордно выросли в цене. Американская валюта прибавила в цене более чем на 30 копеек, а европейская перевалила за 41 гривну. Завтра предполагается снова рост стоимости.

Официальный курс 20 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 20 февраля составил 38,28 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 31 копейку против 19 февраля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,24 гривны. Стоимость выросла на 35 копеек за минувшие сутки.

Какой будет официальный курс доллара и евро 21 февраля:

доллар – 38,47 гривны,

евро – 41,54 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 20 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 38 гривен, а продажа – 38,50 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,01 гривны , а продажа – 38,76 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,46 гривны, а продажа – 38,60 гривны.

Что будет с курсом в ближайшее время

В комментарии 24 Каналу эксперт Даниил Монин рассказал, что в марте ожидаются деньги от Евросоюза и от МВФ. Это будут способствовать улучшению платежного баланса. А в НБУ дали понять, что готовы уменьшать международные резервы на 2 миллиарда долларов в месяц.

Даниил Монин Экономический эксперт Скорее всего есть надежда, что американцы тоже будут определяться за март с поддержкой Украины и поэтому видится скорее курс около 38 гривен на весну.

Поэтому, эксперт, прогноза, что весной может держаться отметки

В то же время Монин отмечает, что для бюджета Украины выгоднее высокий курс. Кроме того, экономист объясняет, что до прихода средств из Европы, курс в Украине может расти. Впрочем, Нацбанк сможет загладить спрос, соответственно не сильно ослаблять курс гривны.