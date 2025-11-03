На противодействие Китаю: США настаивают на более широком внедрении доллара

Чиновники администрации Дональда Трампа обсуждают способы поощрения других стран принимать доллар в качестве своей основной валюты. Это должно противодействовать инициативе Китая, направленной на ослабление глобального доминирования "бакса".

Что известно о планах Соединенных Штатов относительно доллара?

Сотрудники правительственных ведомств, в частности Министерства финансов и Белого дома, этим летом встречались со Стивом Хенке, профессором Университета Джонса Хопкинса и ведущим экспертом по долларизации, чтобы обсудить, как администрация могла бы продвигать такую политику, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

Это политика, к которой они относятся очень серьезно, но процесс еще продолжается. Окончательных решений пока не принято,

– сказал Хенке.

Как отмечают в материале, разговоры о долларизации происходят на фоне усилий США по стабилизации рынка Аргентины. Более того, некоторые политики и экономисты считают, что аргентинская экономика является главным кандидатом на долларизацию из-за постоянной потери доверия к песо.

Заметьте! Но чиновников администрации беспокоит инициатива Китая, который призывает развивающиеся, страны, меньше использовать доллар в международных расчетах.

Представитель Белого дома подтвердил, что чиновники встречались с Хенке. Однако подчеркнул: официального решения о продвижении долларизации еще не принято.

Президент Трамп неоднократно подтверждал свою приверженность укреплению силы и влияния доллара. Как и в других вопросах национальной важности, администрация регулярно консультируется с внешними экспертами по этой президентской приоритетности. Однако эти обсуждения не следует считать отражением официальной политики или позиции администрации,

– сказал представитель Куш Десай.

Дискуссии начались еще в августе – до того, как Минфин США предоставил Аргентине финансовую помощь объемом 20 долларов миллиардов.

Интересно! В частности Хенке сообщил чиновникам, что считает Аргентину очевидным кандидатом на долларизацию, наряду с Ливаном, Пакистаном, Ганой, Турцией, Египтом, Венесуэлой и Зимбабве.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что если члены объединения БРИКС перейдут в расчетах между собой на другую валюту, отказавшись от доллара США, то Вашингтон обложит импорт их продукции пошлиной в 100%. Об этом писали в Reuters.

Мы требуем обещания от этих государств, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать любую другую валюту для замены сильного американского доллара. Иначе они столкнутся со 100% пошлинами и могут попрощаться с импортом в невероятную экономику США,

– сообщил Трамп.

Важно! Он подчеркнул, что любая страна, что попытается сделать это, должна попрощаться с Америкой.

Что известно о ситуации с Аргентиной?