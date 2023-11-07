Доллар становится дешевле: что происходит с валютой

После трех месяцев роста курс американской валюты плавно снизился в октябре. Несмотря на периодические скачки, такая тенденция сохраняется с начала этого года.

Курс доллара в октябре

В Украине существует несколько курсов: наличный рынок, где курс периодически колеблется около 38 гривен и межналичный рынок (межбанк), где курс составляет около 36,28 гривны.

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В среднем в октябре 2023 года курс продажи наличного доллара в Украине сократился на 0,1% и составил 38,05 гривны. На межбанковском рынке курс упал и дальше, с 36,93 гривны за доллар в начале октября до 36,04 гривны по состоянию на 7 ноября.

Как менялся курс доллара в течение года

С начала года курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался. Однако в июле, августе и сентябре наблюдался резкий рост стоимости доллара. Самый высокий курс был зафиксирован в сентябре и составил 38,60 гривен.

По сравнению с декабрем 2022 г. курс валюты упал на 5,3%

Какая сейчас ситуация на наличном рынке

С 3 октября Национальный банк Украины перешел от фиксированного обменного курса к контролируемому режиму гибкости. Даже если это напрямую не влияет на наличный рынок, все же существует связь с ситуацией на межбанке, поскольку часть валюты может перемещаться между этими двумя сегментами.

Между наличным рынком и межбанком есть все же перетоки. И поэтому, когда курс на межбанке падает, в определенный момент на наличном рынке американский доллар также начинает дешеветь. И это сейчас именно такая ситуация, когда мы наблюдаем существенное снижение цены доллара на наличных,

– объясняет эксперт Андрей Шевчишин.

Сейчас на валютном рынке наблюдается постепенное снижение стоимости наличного доллара и межбанка. По состоянию на утро 7 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,3 гривны, а продажа – 37,82 гривны.