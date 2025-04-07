Ценопад в банках, в обменниках и на черном рынке: доллар ниже 41 гривны

За выходные валюты на валютном рынке снова просели. Особенно потерял курс доллара, который при покупке банками опустился уже ниже 41 гривны. Евро также не отстает и дешевеет.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 7 апреля, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 40,82 гривны (-15 копеек против 4 апреля) и продажа по 41,42 гривны (-13 копеек).

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Покупка евро проходит по 45 гривен (-20 копеек), продажа – по 45,75 гривны (-35 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 40,98 гривны (-22 копеек), а продать по 40,95 гривны (-25 копеек).

(-22 копеек), а продать (-25 копеек). Покупка евро по 45,13 гривны (-26 копеек), а продажа по 45,25 гривны (-48 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 6 апреля, доллары покупают в среднем по: 40,40 гривны (-23 копеек), а дают по 41,20 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(-23 копеек), а дают (без изменений), по данным finance.ua. По состоянию на 7 апреля, евро покупают по 45,25 гривны (+32 копейки), а продают по 45,70 гривны (+13 копеек).

Что будет с валютами

Как рассказал в комментарии 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин, в результате тарифной войны Трампа, главным последствием может стать девальвация валют.

Андрей Шевчишин Член Украинского общества финансовых аналитиков Страны будут вынуждены как-то компенсировать конкурентность своих товаров на внешних рынках. Начнут девальвировать национальные валюты, и это затронет, в том числе и Украину.

Дело в том, что Украину тарифная война может задеть через агропродукцию. Бедные страны, которые покупают украинское зерно, не смогут покупать его в том объеме, что и раньше.

Они будут вынуждены сбивать цену, а это будет снижать валютную выручку для Украины. Также Китай будет снижать цены, ведь не будет нуждаться в том количестве товаров, которое сейчас покупает в Украине,

– добавляет Шевчишин.

Таким образом, с одной стороны – Украина в результате пошлин будет иметь снижение цен, а с другой – "парад девальваций". Однако из-за того, что торговые партнеры также будут иметь эти проблемы, это затронет еще и Украину.

Обратите внимание! По словам Шевчишина, гривне будет трудно устоять в такой ситуации на мировом рынке. Впрочем не стоит думать, что это произойдет мгновенно.