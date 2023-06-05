Доллар ниже 37 гривен: обвалится ли курс еще больше на этой неделе

Несмотря на то, что сейчас курс доллара падает вниз, в конце мая на рынке наблюдался умеренный рост. Пик курса составил 37,15 гривны. Впрочем, в начале июня гривна начала укрепляться. Ожидается, что доллар будет в диапазоне не ниже 37 гривен на этой неделе.

Доллар не будет превышать 37,6 гривны

В комментарии 24 Каналу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, напоминает, что на прошлой неделе курс доллара начал умеренный рост.

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Таким образом, рынок реагировал на приближение переходной даты и вероятного роста спроса на иностранную валюту в период выплат зарплат.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Частично эти ожидания сбылись: 20 мая был зафиксирован умеренный всплеск спроса и рост отрицательного сальдо операций физлиц с валютой, зафиксированный НБУ. Однако, как и за несколько прошлых месяцев, на этот раз ожидания оказались завышенными. Так что уже с 1 июня гривна начала стремительно укрепляться.

По последним наблюдениям, на пике курс гривны увеличивался до 37,15 гривны за доллар. По мнению банкира, указанный уровень является локальным минимумом, и на этой неделе следует ожидать небольшой коррекции курса.

что тренд на укрепление гривны ограничивает спрос и увеличивает предложение: те из украинцев, кто планировал продать доллары или евро, пытаются сделать это как можно раньше.

В то же время покупатели, наоборот, выжидают более приемлемого курса. Но такие тенденции обычно не являются длительными, и как только динамика курсового движения замедляется, происходит коррекция.

По моему мнению, на этой неделе стоимость американского доллара на наличном рынке будет в диапазоне 37 – 37,6 гривны за доллар,

– добавляет Анна Золотько.

Курс доллара на сегодня

По состоянию на утро 5 июня наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,00 гривны (-10 копеек против 2 июня), а купить за 37,50 гривны (-5 копеек).

(-10 копеек против 2 июня), а купить за (-5 копеек). В обменниках: покупка – 36,92 гривны (-8 копеек), а продажа – 37,32 гривны (без изменений).

(-8 копеек), а продажа – (без изменений). На черном рынке покупка валюты на уровне 37,10 гривны (-10 копеек), а продажа – 37,20 гривны (-17 копеек).

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