НБУ, учетная ставка и интервенции: может ли курс доллара в марте остаться стабильным

Прогнозируется, что в марте американская валюта может измениться незначительно. НБУ после укрощения инфляции, повысив учетную ставку, сумел гарантировать стабильность на валютном рынке. В марте есть вероятность, что такое случится снова.

Удастся ли НБУ сохранять курс без изменений

Банкир Тарас Лесной в комментарии для 24 Канала рассказал, что февральские тренды будут присутствовать еще и в марте на рынке валют. То есть речь о том, что изменения курса будет незначительным, в то же время действие режима управляемой гибкости будет исключать возможность скачков цен.

Читайте также Экономика Украины в условиях войны: что с курсом, уровнем инфляции, госдолгом и налогами

Лесной добавляет, что на рынке, вероятнее всего, будет наблюдаться относительное равновесие между спросом и предложением.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Собственно, такая стабильность на валютном рынке связана со своевременным решением НБУ на укрощение инфляции – в январе регулятор повысил учетную ставку до 14,5%. Однако замечу, что согласно прогнозам НБУ, в первом полугодии инфляция будет оставаться двусмысленной (13 – 14% в годовом исчислении). Поэтому мы не исключаем, что 6 марта Монетарный комитет НБУ в который раз может увеличить учетную ставку.

Лесной добавляет, что вполне возможно, что по итогам второго месяца индекс потребительских цен вырастет в среднем на 1 – 1,5%. Это значит, что в годовом измерении инфляция составит около 13,6 – 14,1%. А значит, не является исключением, что по итогам 2 месяцев 2025 года инфляция максимально может составить до 2,7%.

То есть, сейчас есть веские основания для дальнейшей коррекции учетной ставки с целью усиления гривны и снижения инфляции. Итак, 6 марта Монетарный комитет НБУ может увеличить учетную ставку до 15 – 15,5%,

– подытоживает господин Тарас.

Интересно, что в случае новой коррекции учетной ставки банкиры могут повысить ставки по части кредитных программ и ставки по гривневым депозитам – в среднем на 0,5 процентных пункта.

Шаг на увеличение учетной ставки вместе с валютными интервенциями может продлить срок относительного курсового покоя на валютном рынке. Также на рынок существенно повлияет необходимость предприятия платить налог на прибыль в первой половине марта.

Обратите внимание! Официальный курс при таких условиях может колебаться в пределах 41,60 – 42,20 гривен за доллар.

По сколько будет доллар и евро в первую неделю марта

Ожидается, что с 3 по 9 марта общие характеристики рынка будут выглядеть так:

Коридоры валютных колебаний: 41,60 – 42,20 гривен за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро (на межбанке) и 41,60 – 42,30 гривен за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро (на наличном рынке).

41,60 – 42,20 гривен за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро (на межбанке) и 41,60 – 42,30 гривен за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривен, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривен.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривен, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривен. Разница между курсами купли и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,10 гривен за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривен на доллар, до 0,80 – 1 гривна на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривна на доллар, к 1 – 1,30 гривен на евро.

межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,10 гривен за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривен на доллар, до 0,80 – 1 гривна на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривна на доллар, к 1 – 1,30 гривен на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривен за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривен за доллар, 0, 50 – 0,70 за евро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривен за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривен за доллар, 0, 50 – 0,70 за евро. Разница курсов продаж: комбанки – 0,10 – 0,20 гривен за доллар, 0,20 – 0,30 гривен за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривен за доллар, до 0,50 гривен за евро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривен за доллар, 0,20 – 0,30 гривен за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривен за доллар, до 0,50 гривен за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.

– 0 гривен. Средние курсовые отклонения в течение недели: к 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Следовательно, нет причин для беспокойства курсом доллара на следующей неделе, подчеркивает Тарас Лесовой. По крайней мере, с экономической стороны могут быть приняты необходимые меры для сохранения относительной курсовой стабильности.