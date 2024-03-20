Доллар снова растет: каким будет курс в ближайшее время

За прошедшие сутки цены на доллар в обменниках Киева выросли на 27 копеек, а средняя цена за 1 доллар составила 39,19 гривен. А 20 марта цена снова выросла - теперь купить доллар можно за 39,35 гривен, а продать - за 39,20 гривен.

Почему курс растет

Экономист Олег Пендзин объясняет, что на официальный курс доллара влияет рост спроса на иностранную валюту. Однако он отмечает, что не видит значительных факторов, которые могли бы привести к внезапному повышению курса доллара в Украине.

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! Курс доллара в Украине регулирует Нацбанк, а все рост или снижение курса иностранных валют происходят согласно финансовому коридору НБУ.

В этом месяце у нас активно началась выплата социальных стандартов, также состоялась индексация пенсий, уже активно заработал новый уровень минимальной заработной платы, что объективно привел к увеличению заработных плат. Люди, получая наличные, пытаются покупать валюту и так делать накопления,

- объясняет экономист.

Что будет с курсом в дальнейшем

По словам Пендзина, на этой неделе Украина должна получить 4,6 миллиарда евро от западных партнеров, а в следующем месяце - еще 1,5 миллиарда евро. Это свидетельствует о том, что валюты в Украине будет достаточно, и курс доллара даже может немного снизиться, поэтому не стоит спешить в обменники и покупать доллары за все деньги.

То есть валюта будет, а если будет валюта, то, я думаю, курс не будет дальше расти, а в ближайшее время мы даже увидим укрепление гривны,

- добавляет эксперт.

По его мнению, накапливать средства сейчас лучше не в валюте, а в банковских депозитах.

Сегодня выгоднее хранить деньги в гривне, вкладывая в банковскую структуру или в облигации внутреннего государственного займа. Особенно если учесть, что во время войны все 100% вложений в банки гарантирует государство. То есть Фонд гарантирования вкладов населения сегодня гарантирует не тот минимум 200 тысяч, который до этого был, а все 100%. В случае банкротства банка вам выплатят все 100% вашего накопления,

- отмечает Олег Пендзин.

Какой сейчас курс валют

Курс валют в банках:

По состоянию на утро 20 марта, по данным "Минфина":

Покупка наличного доллара в среднем составляет 38,80 гривны (+10 копеек против 19 марта), а продажа – 39,30 гривны (+10 копеек).

Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,30 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 42,95 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке:

Покупка доллара в среднем на уровне 39,20 гривны (+16 копеек), а продажа – 39,35 гривны (+19 копеек).

Евро покупают за 42,75 гривны (+10 копеек), а продают за 42,92 гривны (+7 копеек).

Курс в обменниках: