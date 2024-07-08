Купить доллар дешевле всего в обменниках

За выходные курс покупки обменниками американской валюты опустился существеннее всего. В то же время курс продажи остается самым низким в банках. А купить евро придется от 44,30 гривны и больше.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 8 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,40 гривны (-5 копеек против 5 июля), а продажа – 40,95 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,65 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 44,30 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,88 гривны (+8 копеек), а продажа – 40,96 гривны (+8 копеек).

(+8 копеек), а продажа – (+8 копеек). Евро покупают по 44,30 гривны (+20 копеек), а продают за 44,45 гривны (+20 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,23 гривны (-19 копеек), а продают – за 41,05 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.

(-19 копеек), а продают – за (+16 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,90 гривны (+3 копейки), а продажа – 44,63 гривны (+22 копейки).

Что будет с курсом на этой неделе

Банкир Тарас Лесовой рассказал в комментарии 24 Каналу, что сейчас основные валютные изменения происходят в пределах новых коридоров. Для доллара – это 40 – 41 гривны, а для евро – 43 – 45 гривен за евро.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка При этом ситуативно коридоры становятся значительно уже, например, 40,4 – 40,4 7 гривны за доллар.

Банкир отмечает, что не исключением будет и эта неделя. Поэтому валютные изменения в недельном разрезе вообще будут малозаметными и достаточно ожидаемыми.

С 8 по 14 июля коридоры валютных колебаний на межбанке составят 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро. На наличном рынке этот показатель будет 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривен за евро,

– говорит Лесовой.

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