Украинцы начали ввозить домой больше наличной валюты и золота

В последние месяцы 2023 года НБУ зафиксировал всплеск ввоза в Украину золота и наличной валюты. Объемы выросли более чем в два раза.

В Украине увеличились объемы ввозимой валюты

Объемы ввозимой наличной валюты выросли в течение октября-ноября прошлого года. Наибольшие доли от общего количества ввозимых иностранных денег в последний месяц осени пришлись на доллар – 78,7% и евро – 20,55%.

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В долларовом эквиваленте общая сумма ввозимой валюты изменялась следующим образом:

август – 435,2 миллиона долларов;

сентябрь – 577,7 миллиона долларов;

октябрь – 1,56 миллиарда долларов;

ноябрь – 1,33 миллиарда долларов.

Рост ввоза долларов существенно превышает все остальные валюты и демонстрирует тенденцию от 282,7 – 296,7 миллиона долларов в августе-сентябре до 778,6 – 813,8 миллиона долларов в октябре и ноябре. Объемы поступления евро тоже выросли в эквиваленте со 143,7 – 172,3 миллиона долларов до 268,8 – 211,6 миллиона долларов.

Также в Украину ввезли незначительное количество фунтов стерлингов и польских злотых – до 1 миллиона долларов в эквиваленте.

К слову, украинцы ввезли золота за последние два месяца осени на 7 – 8 миллионов долларов.

Чего ждать от курса доллара в январе

В банках достаточно наличных денег удовлетворение потребностей населения, потому НБУ снял все ограничения на операции с иностранной валютой.

Андрей Дубас Президент Ассоциации украинских банков Если говорить о банковском обменном курсе доллара, а не наличном в обменниках, то он будет не выше 39 – 39,30 гривен в январе, а дальше начнется постепенное снижение к лету.

Однако в небанковских финучреждениях и обменниках курс может быть несколько выше официального.