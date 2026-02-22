Третий счет за газ: должны ли его оплачивать пенсионеры
- Пенсионеры обязаны платить за доставку газа на общих основаниях, независимо от факта получения пенсии.
- Прекратить оплату возможно только в случае официального расторжения договора с оператором и фактического отсоединения от газораспределительной сети.
Введение отдельного платежа в структуре газовых начислений продолжает вызывать дискуссии, прежде всего среди пенсионеров. Распространяется ли обязанность платить так называемый "третий счет" на лиц пенсионного возраста и существуют ли для них законодательно определенные исключения, читать далее.
Должны ли пенсионеры платить за доставку газа?
Пенсионеры платят за услугу распределения природного газа на общих основаниях, если их жилье подключено к газораспределительной сети, пишут в НКРЭКУ.
Сам факт получения пенсии не предусматривает автоматического освобождения от этого платежа. Система начислений построена таким образом, что потребители получают два отдельных счета: за фактически использованный газ и за его доставку.
Справочно: Плата за распределение не зависит от объема потребления. Она покрывает расходы на содержание инфраструктуры, обслуживание сетей и обеспечение их постоянной технической готовности.
Поэтому даже если домохозяйство не пользуется газом, но остается присоединенным к сети, начисления продолжаются.
При каких условиях начисления могут прекратить?
Прекратить оплату возможно только в случае официального расторжения договора с оператором газораспределительной системы и фактического отсоединения объекта от сети, пишет Радио ТРЕК. Простое неиспользование газа или перекрытый кран не является основанием для отмены платежа.
Важно! Для этого нужно оформить акт о прекращении поставок, подать соответствующее заявление оператору и завершить процедуру отключения. Только после внесения изменений в учетные данные начисления прекращаются.
Если оператор отказывается расторгнуть договор без законных оснований, потребитель имеет право обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
В то же время потребитель может сохранить подключение и платить минимальную сумму за распределение до момента возобновления пользования газом. Итак, решающим является не социальный статус, а наличие действующего договора и технического присоединения к сети.
Какие еще льготы предусмотрены для пенсионеров?
В 2026 году пенсионеры в Украине пользуются рядом предусмотренных законом льгот и социальных гарантий. Среди них право на бесплатный проезд в общественном транспорте (с учетом местных правил), освобождение от уплаты земельного налога в пределах установленных норм, а также возможность получить бесплатную правовую помощь.
Дополнительные преимущества предусмотрены для пенсионеров, которые имеют собственный автомобиль. При определенных условиях они могут воспользоваться 50% скидкой на полис обязательного автогражданского страхования, а также правом на бесплатную парковку в соответствии с решениями органов местного самоуправления.