Третий счет за газ: должны ли его оплачивать пенсионеры

Введение отдельного платежа в структуре газовых начислений продолжает вызывать дискуссии, прежде всего среди пенсионеров. Распространяется ли обязанность платить так называемый "третий счет" на лиц пенсионного возраста и существуют ли для них законодательно определенные исключения, читать далее.

Должны ли пенсионеры платить за доставку газа?

Пенсионеры платят за услугу распределения природного газа на общих основаниях, если их жилье подключено к газораспределительной сети, пишут в НКРЭКУ.

Сам факт получения пенсии не предусматривает автоматического освобождения от этого платежа. Система начислений построена таким образом, что потребители получают два отдельных счета: за фактически использованный газ и за его доставку.

Справочно: Плата за распределение не зависит от объема потребления. Она покрывает расходы на содержание инфраструктуры, обслуживание сетей и обеспечение их постоянной технической готовности.

Поэтому даже если домохозяйство не пользуется газом, но остается присоединенным к сети, начисления продолжаются.

При каких условиях начисления могут прекратить?

Прекратить оплату возможно только в случае официального расторжения договора с оператором газораспределительной системы и фактического отсоединения объекта от сети, пишет Радио ТРЕК. Простое неиспользование газа или перекрытый кран не является основанием для отмены платежа.

Важно! Для этого нужно оформить акт о прекращении поставок, подать соответствующее заявление оператору и завершить процедуру отключения. Только после внесения изменений в учетные данные начисления прекращаются.

Если оператор отказывается расторгнуть договор без законных оснований, потребитель имеет право обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В то же время потребитель может сохранить подключение и платить минимальную сумму за распределение до момента возобновления пользования газом. Итак, решающим является не социальный статус, а наличие действующего договора и технического присоединения к сети.

