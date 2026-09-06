Пенсии вырастут на 35%: кому из украинок начислят доплату в размере более 900 гривен

Осень принесла приятные финансовые новости для определенной категории украинских граждан. Государство подготовило специальные ежемесячные бонусы, которые существенно поддержат семейный бюджет.

Каким женщинам государство начислит доплату к пенсии?

Речь идет о женщинах, имеющих особые заслуги перед страной, в частности о многодетных матерях. Уже в сентябре 2026 года они смогут получить гарантированную надбавку к своим основным выплатам, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", право на финансовый бонус имеют женщины, которые родили или официально усыновили и воспитали до шестилетнего возраста не менее пяти детей.

Интересно! Размер этой доплаты напрямую привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который в настоящее время составляет 2 595 гривен.

Минимальная надбавка начинается с 35 % прожиточного минимума, что в денежном эквиваленте составляет 908 гривен. За каждого следующего ребенка государство добавляет еще 1 % к выплате.

На шестерых детей – 36 % (934 гривны);

на семерых детей – 37 % (960 гривен);

На восьмерых детей – 38% (986 гривен);

За девятерых детей – 39 % (1 012 гривен);

За десятерых и более – 40% (1 038 гривен).

Как получить деньги и что будет в случае потери кормильца?

Эта надбавка добавляется к любому виду пенсии: по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца. Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда с соответствующими документами.

Если пенсионерка умирает, часть этих средств может быть начислена родным. Один нетрудоспособный член семьи получит 70% от суммы доплаты, а если таких лиц двое или более – 90%.

Что еще за пенсионные бонусы доступны украинцам осенью?

Напомним, что это не единственная возможность увеличить свои доходы. Как уже сообщалось ранее, в сентябре отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату до 3 100 гривен, если они имеют статус участника боевых действий или инвалидность вследствие войны.

Кроме того, пенсионеры, достигшие почтенного возраста, имеют право на автоматические надбавки. В частности, после 75 лет государство доплачивает по 456 гривен ежемесячно при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен.