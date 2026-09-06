Экономика Соцвыплаты Пенсии вырастут на 35%: кому из украинок начислят доплату в размере более 900 гривен
6 сентября, 10:03
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Пенсии вырастут на 35%: кому из украинок начислят доплату в размере более 900 гривен

Екатерина Добровольская

Осень принесла приятные финансовые новости для определенной категории украинских граждан. Государство подготовило специальные ежемесячные бонусы, которые существенно поддержат семейный бюджет.

Каким женщинам государство начислит доплату к пенсии?

Речь идет о женщинах, имеющих особые заслуги перед страной, в частности о многодетных матерях. Уже в сентябре 2026 года они смогут получить гарантированную надбавку к своим основным выплатам, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", право на финансовый бонус имеют женщины, которые родили или официально усыновили и воспитали до шестилетнего возраста не менее пяти детей.

Интересно! Размер этой доплаты напрямую привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который в настоящее время составляет 2 595 гривен.

Минимальная надбавка начинается с 35 % прожиточного минимума, что в денежном эквиваленте составляет 908 гривен. За каждого следующего ребенка государство добавляет еще 1 % к выплате.

  • На шестерых детей – 36 % (934 гривны);
  • на семерых детей – 37 % (960 гривен);
  • На восьмерых детей – 38% (986 гривен);
  • За девятерых детей – 39 % (1 012 гривен);
  • За десятерых и более – 40% (1 038 гривен).

Как получить деньги и что будет в случае потери кормильца?

Эта надбавка добавляется к любому виду пенсии: по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца. Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда с соответствующими документами.

Если пенсионерка умирает, часть этих средств может быть начислена родным. Один нетрудоспособный член семьи получит 70% от суммы доплаты, а если таких лиц двое или более – 90%.

Что еще за пенсионные бонусы доступны украинцам осенью?

Напомним, что это не единственная возможность увеличить свои доходы. Как уже сообщалось ранее, в сентябре отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату до 3 100 гривен, если они имеют статус участника боевых действий или инвалидность вследствие войны.

Кроме того, пенсионеры, достигшие почтенного возраста, имеют право на автоматические надбавки. В частности, после 75 лет государство доплачивает по 456 гривен ежемесячно при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен.