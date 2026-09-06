Кому з жінок держава нарахує доплату до пенсії?

Йдеться про жінок, які мають особливі заслуги перед країною, зокрема багатодітних матерів. Вже у вересні 2026 року вони зможуть отримати гарантовану надбавку до своїх основних виплат, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Згідно із законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", право на фінансовий бонус мають жінки, які народили або офіційно усиновили та виховали до шестирічного віку щонайменше п'ятьох дітей.

Цікаво! Розмір цієї доплати безпосередньо прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який наразі становить 2 595 гривень.

Мінімальна надбавка стартує від 35% прожиткового мінімуму, що у грошовому еквіваленті дорівнює 908 гривням. За кожну наступну дитину держава додає ще 1% до виплати.

За шестеро дітей – 36% (934 гривні);

За семеро дітей – 37% (960 гривень);

За вісьмеро дітей – 38% (986 гривень);

За дев'ятеро дітей – 39% (1 012 гривень);

За десятеро і більше – 40% (1 038 гривень).

Як отримати гроші та що буде у разі втрати годувальника?

Ця надбавка додається до будь-якого виду пенсії: за віком, по інвалідності, за вислугу років чи у зв'язку з втратою годувальника. Щоб оформити виплату, необхідно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду з відповідними документами.

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Якщо пенсіонерка помирає, частину цих коштів можуть нарахувати рідним. Один непрацездатний член родини отримає 70% від суми доплати, а якщо таких осіб двоє чи більше – 90%.

Які ще пенсійні бонуси доступні українцям восени?

Нагадаємо, що це не єдина можливість збільшити свої доходи. Як вже повідомлялося раніше, у вересні окремі категорії громадян можуть отримати одноразову виплату до 3 100 гривень, якщо вони мають статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни.

Крім того, пенсіонери, які досягли поважного віку, мають право на автоматичні надбавки. Зокрема, після 75 років держава доплачує по 456 гривень щомісяця, за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень.