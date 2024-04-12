Увеличение пенсии на 20%: кто может получить такую прибавку

Жители определенных регионов смогут получить специальную надбавку к пенсии. Такая опция доступна и для переселенцев.

Кто имеет право на эту доплату

Надбавка предоставляется жителям горных населенных пунктов. Также во внимание берутся отдельные отрасли, которые недостаточно развиты в указанных месяцах проживания.

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Надбавка предоставляется при условии, что в этих населенных пунктах есть проблемы с:

системой социально-бытового обслуживания;

транспортной доступностью;

сферой применения труда.

Сумма надбавки высчитывается индивидуально. По состоянию на теперь, размер доплаты составляет 20% от основного размера пенсии.

Размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, которые приобрели статус работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%,

– говорится в статье 6

Как получить такую надбавку

Для получения такой надбавки нужно получить специальное удостоверение. Этот документ удостоверяет проживание на территории горного населенного пункта.

Оформить удостоверение можно через местные органы власти или ЦПАУ. Получение документа происходит в течение 30 календарных дней после подачи заявления.

Переселенцы также могут оформить указанное удостоверение. Они должны действовать по стандартной процедуре и обязательно предоставить документы, подтверждающие статус ВПЛ.