С 1 октября: кому из пенсионеров выплатят почти 1 300 гривен
Почти 1 300 гривен дополнительно к пенсии могут получать отдельные украинцы. Речь идет не об общем повышении выплат, а о специальной надбавке, право на которую зависит от нескольких условий.
Кто может получить доплату
Такая надбавка предусмотрена для людей, которые получают пенсию за выслугу лет и по инвалидности, о чем сообщают в ПФУ.
Ее размер составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 1 297,50 гривны на каждого нетрудоспособного члена семьию
Право на надбавку имеют:
- неработающие военные пенсионеры, которые получают пенсию за выслугу лет;
- а также неработающие лица с инвалидностью, которые получают пенсию по инвалидности и содержат нетрудоспособных членов семьи, в частности детей, которые не достигли 18 лет.
Выплата начисляется за каждого нетрудоспособного члена семьи. При этом важно, чтобы член семьи, который находится на иждивении, не имел собственного источника дохода в виде пенсии или государственной социальной помощи.
Если человек одновременно имеет право на несколько видов социальной помощи и эту надбавку, то получит только один тип выплаты. Одновременно получать их нельзя.
Как оформить выплату
Для назначения надбавки нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать заявление через вебпортал электронных услуг ПФУ.
Во время оформления нужно предоставить документы, которые подтверждают личность, родственные связи и нахождение нетрудоспособного члена семьи на иждивении. Также подтверждается факт нетрудоустройства пенсионера.
Напомним, что некоторые пенсионеры могут получить значительную доплату 50% от размера пенсии. Она предусмотрена для рядового, а также сержантского, старшинского и офицерского состава. Исключение составляют только те лица, которые проходили срочную службу.