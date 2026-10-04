Экономика Соцвыплаты Пенсия меньше 10 тысяч гривен: кому гарантирована ежемесячная доплата
4 октября, 10:51
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Пенсия меньше 10 тысяч гривен: кому гарантирована ежемесячная доплата

Екатерина Добровольская

Государство предусмотрело специальные финансовые бонусы для граждан, достигших почтенного возраста. Однако дополнительные средства поступят на банковские карты далеко не всем, ведь система имеет жесткие ограничения.

Кому и сколько доплатят автоматически

Пенсионерам от 70 лет государство предусмотрело ежемесячную доплату к пенсии. Сумма зависит от возраста и может составлять до 570 гривен, напоминает Пенсионный фонд.

Выплата начисляется автоматически, если общий размер пенсии не превышает установленного предельного показателя. В 2023 году он составляет 10 340,35 гривен.

  • Для людей в возрасте от 70 до 75 лет максимальный размер доплаты составляет 300 гривен в месяц.
  • Пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет могут доплачивать до 456 гривен;
  • а тем, кому исполнилось 80 лет и больше, – до 570 гривен.

Почему деньги могут не поступить на счет

Главным препятствием для получения этих средств является общий размер доходов человека. Если совокупная пенсия вместе со всеми индексациями и другими надбавками превышает показатель средней зарплаты за 2020 год, а именно 10 340,35 гривен, возрастная доплата не назначается.

Стоит отметить, что мартовская индексация выплат никак не повлияла на размер этой доплаты. Суммы возрастных бонусов не пересчитывались и остаются фиксированными.

Как уже сообщалось ранее, украинская пенсионная система предусматривает и другие узкопрофильные надбавки. Например, неработающие военные пенсионеры и лица с инвалидностью могут оформить дополнительную выплату в размере почти 1 300 гривен.