Пенсия меньше 10 тысяч гривен: кому гарантирована ежемесячная доплата

Государство предусмотрело специальные финансовые бонусы для граждан, достигших почтенного возраста. Однако дополнительные средства поступят на банковские карты далеко не всем, ведь система имеет жесткие ограничения.

Кому и сколько доплатят автоматически

Пенсионерам от 70 лет государство предусмотрело ежемесячную доплату к пенсии. Сумма зависит от возраста и может составлять до 570 гривен, напоминает Пенсионный фонд.

Выплата начисляется автоматически, если общий размер пенсии не превышает установленного предельного показателя. В 2023 году он составляет 10 340,35 гривен.

Для людей в возрасте от 70 до 75 лет максимальный размер доплаты составляет 300 гривен в месяц.

Пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет могут доплачивать до 456 гривен;

а тем, кому исполнилось 80 лет и больше, – до 570 гривен.

Почему деньги могут не поступить на счет

Главным препятствием для получения этих средств является общий размер доходов человека. Если совокупная пенсия вместе со всеми индексациями и другими надбавками превышает показатель средней зарплаты за 2020 год, а именно 10 340,35 гривен, возрастная доплата не назначается.

Стоит отметить, что мартовская индексация выплат никак не повлияла на размер этой доплаты. Суммы возрастных бонусов не пересчитывались и остаются фиксированными.

Как уже сообщалось ранее, украинская пенсионная система предусматривает и другие узкопрофильные надбавки. Например, неработающие военные пенсионеры и лица с инвалидностью могут оформить дополнительную выплату в размере почти 1 300 гривен.