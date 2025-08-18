Одинокие пенсионеры имеют право на специальную доплату к пенсии. Эта выплата предоставляется лицам, имеющим ухудшенное состояние здоровья.

Кто имеет право на такую доплату?

На эту доплату могут рассчитывать лица, получающие пенсию по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Также лицо, претендующее на эту доплату должно:

быть старше 80 лет;

проживать в одиночестве;

нуждаться в постороннем уходе из-за ухудшенного состояния здоровья.

Эта доплата рассчитывается как 40% от установленного прожиточного минимума. По состоянию на сейчас это – 944,40 гривны.

Как можно получить эту доплату?

Для начисления этой доплаты нужно обратиться в ПФУ и подать следующие документы:

заявление по установленному образцу;

удостоверение личности (паспорт);

выписку из ПФУ об отсутствии других доплат, предоставляемых из-за необходимости в уходе.

Обратите внимание! Также обязательно нужно приложить документы, которые удостоверяют ухудшение состояния здоровья.