Самотні пенсіонери мають право на спеціальну доплату до пенсії. Ця виплата надається особам, які мають погіршений стан здоров'я.

Хто має право на таку доплату?

На цю доплату можуть розраховувати особи, що отримують пенсію за віком, повідомляє 24 Канал із посиланням на закон "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Також особа, що претендує на цю доплату має:

бути старше 80 років;

проживати на самоті;

потребувати стороннього догляду через погіршений стан здоров'я.

Ця доплата розраховується як 40% від встановленого прожиткового мінімуму. Станом на зараз це – 944,40 гривень.

Як можна отримати цю доплату?

Для нарахування цієї доплати потрібно звернутись у ПФУ та подати такі документи:

заява за встановленим зразком;

посвідчення особи (паспорт);

виписку з ПФУ про відсутність інших доплат, що надаються через потребу у догляді.

Зверніть увагу! Також обов'язково потрібно додати документи, які засвідчують погіршення стану здоров'я.