Доплата к пенсии для 80-летних: сколько получат пенсионеры

В Украине, по достижении 80-летнего возраста, пенсионеры получают дополнительную финансовую помощь от государства. Эта доплата направлена на поддержку тех, кто нуждается в особом внимании из-за возраста и возможных медицинских потребностей.

Какие надбавки можно получить после 80 лет

Пенсионеры, которые достигают 80-летнего возраста, получат доплату к пенсии в размере 570 гривен автоматически. Эта выплата начисляется в месяц, когда лицо празднует свой 80-й день рождения. Важно отметить, что для получения этой доплаты пенсия должна быть меньше 10 340,35 гривен.

Читайте также: Как назначается пенсия по инвалидности, если нет стажа

В то же время одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет могут получить еще дополнительные деньги. Те, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии.

Заметьте! На сегодня размер этой надбавки составляет 944 гривны, что эквивалентно 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Чтобы получить эту доплату, необходимо подать заявление в органы социальной защиты или Пенсионный фонд. К заявлению следует приложить следующие документы: