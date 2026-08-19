Почему одному неработающему пенсионеру доплачивают более 1300 гривен, а другому – нет

Некоторые неработающие пенсионеры ежемесячно получают к пенсии более 1 300 гривен, в то время как другие не имеют права на такую надбавку. Рассказываем, почему это происходит и кто может оформить эту выплату.

Кто может получить более 1 300 гривен в дополнение к пенсии

Более 1 300 гривен ежемесячной надбавки могут получать неработающие военные пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Такую выплату предусматривает Закон Украины № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Надбавку назначают неработающим пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности в соответствии с этим законом. За каждого нетрудоспособного члена семьи выплачивается 50 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это составляет 1 297,50 гривен в месяц.

Обратите внимание! Однако получить такую надбавку можно только при условии, что иждивенец не получает пенсию из солидарной системы, государственную социальную помощь, помощь лицам с инвалидностью или другие выплаты, исключающие право на эту надбавку.

Как оформить надбавку

Для назначения выплаты необходимо подать заявление в сервисный центр Пенсионного фонда или воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ.

Справочно: Вместе с заявлением необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, подтверждающие родственные связи, нахождение нетрудоспособного члена семьи на иждивении, совместное проживание, а также подтверждение того, что заявитель не работает и не осуществляет деятельность, приносящую доход.

В Пенсионном фонде также отмечают, что если человек одновременно имеет право на пенсию, государственную социальную помощь и надбавку за нетрудоспособного члена семьи, он должен выбрать один из этих видов выплат.

Ранее мы также писали о том, что отдельные военные пенсионеры могут оформить надбавку за содержание несовершеннолетних детей. Размер такой выплаты зависит от количества детей, находящихся на их иждивении.