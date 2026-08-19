Хто може отримати понад 1 300 гривень до пенсії

Понад 1 300 гривень щомісячної надбавки можуть отримувати непрацюючі військові пенсіонери, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім'ї. Таку виплату передбачає Закон України № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Надбавку призначають непрацюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років або пенсію по інвалідності відповідно до цього закону. За кожного непрацездатного члена сім'ї виплачують 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це становить 1 297,50 гривень на місяць.

Зауважте! Однак отримати таку доплату можна лише за умови, що людина, яка перебуває на утриманні, не отримує пенсію із солідарної системи, державну соціальну допомогу, допомогу особам з інвалідністю або інші виплати, які виключають право на цю надбавку.

Як оформити надбавку

Для призначення виплати потрібно подати заяву до сервісного центру Пенсійного фонду або скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ.

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Довідково: Разом із заявою необхідно надати документи, що посвідчують особу, підтверджують родинні зв'язки, перебування непрацездатного члена сім'ї на утриманні, спільне проживання, а також підтвердження того, що заявник не працює та не здійснює діяльність, яка приносить дохід.

У Пенсійному фонді також наголошують, що якщо людина одночасно має право на пенсію, державну соціальну допомогу та надбавку за непрацездатного члена сім'ї, вона повинна обрати один із цих видів виплат.

Раніше ми також писали про те, що окремі військові пенсіонери можуть оформити надбавку за утримання неповнолітніх дітей. Розмір такої виплати залежить від кількості дітей, які перебувають на їхньому утриманні.