Удостоверение гарантирует 320 гривен к пенсии: что следует проверить всем пенсионерам

Украинское законодательство предусматривает ряд скрытых финансовых льгот для пожилых людей. Наличие всего одного специального документа дома позволяет существенно увеличить ежемесячные поступления на банковскую карту.

Какая справка дает право на доплату?

Речь идет о специальной надбавке для Почетных доноров Украины, которая в 2026 году составляет 320 гривен. Право на такую ежемесячную выплату имеют граждане, получившие соответствующий статус еще во времена СССР или успевшие его оформить до 25 января 2026 года, о чем сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Размер этой финансовой поддержки напрямую зависит от прожиточного минимума и составляет 10% от суммы на одного человека. Именно поэтому после пересмотра социальных стандартов выплата увеличилась: если в прошлом году пенсионеры получали 292 гривны, то теперь на их счета ежемесячно поступает 320 гривен.

Что нужно сделать для оформления выплаты?

Чтобы деньги начали поступать вместе с основной пенсией, автоматического начисления недостаточно. Вам необходимо лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением о назначении надбавки.

С собой обязательно возьмите паспорт, идентификационный код (РНОКПП) и главный документ – удостоверение "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Напомним! Такой статус присваивается только тем, кто безвозмездно сдал 40 доз цельной крови или 60 доз плазмы.

Что за решения принимались в отношении доноров ранее?

Как уже сообщалось ранее, государство существенно изменило правила поддержки. Пенсионеры, получившие это почетное звание после 26 января 2026 года, больше не имеют права на доплату к пенсии.

Для новых доноров финансовый бонус отменили, однако оставили другие льготы, в частности освобождение от работы в день сдачи крови с сохранением заработка и бесплатное питание. Поэтому тем, кто успел оформить статус до крайнего срока, стоит как можно скорее подать документы, чтобы не лишиться своих законных выплат.