За детей и внуков можно получать доплату к пенсии: кому будут выплачивать

В сентябре некоторые украинские пенсионеры смогут получить дополнительную надбавку к пенсии. Речь идет о ежемесячной выплате, которую Пенсионный фонд назначает за содержание детей или внуков при условии соблюдения требований законодательства.

Кто может получить надбавку к пенсии за детей и внуков

Некоторые украинские пенсионеры имеют право на ежемесячную надбавку, если они содержат несовершеннолетних детей или внуков. Выплата назначается только неработающим пенсионерам при условии, что на ребенка не выплачивается пенсия или другая государственная социальная помощь.

Размер надбавки составляет 150 гривен в месяц на каждого ребенка. Ее выплачивают дополнительно к пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет, напоминает Пенсионный фонд.

Как оформить надбавку

Для назначения надбавки необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением. К нему нужно приложить:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовую книжку;

свидетельство о рождении ребенка или внука;

документы, подтверждающие, что ребенок находится на иждивении пенсионера.

После проверки документов Пенсионный фонд принимает решение о назначении надбавки.

Обратите внимание! Также доплата не назначается, если ребенок уже получает пенсию или другой вид государственной социальной помощи.

Когда доплату могут прекратить

Надбавку выплачивают только до достижения ребенком 18 лет и при условии, что пенсионер не работает. Если человек официально устроится на работу или зарегистрируется в качестве физического лица-предпринимателя, право на надбавку утрачивается.

Кроме того, в Пенсионный фонд необходимо своевременно сообщать о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на право на надбавку. Если этого не сделать, а выплаты будут продолжать поступать без законных оснований, излишне полученные средства придется вернуть.

Также мы писали о том, что помимо надбавки на содержание детей отдельные категории пенсионеров имеют право на возрастные надбавки. Они назначаются автоматически по достижении 70, 75 и 80 лет, если выполняются установленные законом условия.