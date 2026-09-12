Стаж может принести почти 800 гривен надбавки: кому увеличат пенсию

Годы добросовестного труда могут принести украинцам приятный финансовый бонус на заслуженном отдыхе. Однако для получения этих средств необходимо соответствовать нескольким важным критериям.

Кому государство выплачивает доплату за стаж?

Государство готово ежемесячно выплачивать почти 800 гривен тем гражданам, чей страховой стаж превышает установленную законом норму. Право на такой финансовый бонус зависит от года выхода на заслуженный отдых и количества отработанных лет, о чем напоминает Пенсионный фонд Украины.

При этом каждый дополнительный год официальной работы оценивается в 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель зафиксирован на уровне 2595 гривен, поэтому один "лишний" год принесет вам 25,95 гривен доплаты.

Например! Если вы отработали на 30 лет больше нормы, ваша ежемесячная надбавка составит 778,5 гривны.

Сколько лет нужно проработать для получения надбавки?

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 33 года стажа, в 63 года требуется 23 года, а в 65 лет достаточно 15 лет. Все, что вы отработали сверх этих показателей, считается сверхнормовым стажем и подлежит дополнительной оплате.

Обратите внимание, что для людей, вышедших на пенсию до 1 октября 2011 года, действуют старые правила: нормой считается 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Что еще за возрастные бонусы существуют для украинцев?

Помимо выплат за стаж, в Украине действует масштабная программа возрастных доплат, которая включается автоматически. Как мы писали ранее, по достижении 70 лет пенсионеры ежемесячно получают до 300 гривен, в 75 лет эта сумма увеличивается до 456 гривен, а долгожители старше 80 лет имеют право на 570 гривен.

Главное условие для начисления этих средств заключается в том, чтобы общая сумма вашей пенсии не превышала 10 340 гривен.