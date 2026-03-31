Изменения для чернобыльцев: как правительство обновило систему доплат к пенсиям

Правительство расширило механизм для подтверждения проживания в зонах ЧАЭС. Отныне больше людей могут обратиться за подтверждением и надбавкой к пенсии по определенным обновленным критериям соответственно.

Что изменится в доплатах к пенсиям и кого касаются обновления?

О том, почему правительство дополнило механизм подтверждения проживания в зонах ЧАЭС, говорится в сообщении Минсоцполитики.

Кабмин принял новое постановление, которое дополняет и расширяет основания для подтверждения постоянного пребывания граждан на территориях, отнесенных к зоне обязательного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года.

Причиной является возможность назначения доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Цель решения – обеспечить справедливый подход к людям, которые имеют право на доплату к пенсии, однако не могут реализовать его из-за отсутствия или неполноты сведений в государственных информационных системах не по собственной вине,

– отметили в министерстве.

В частности там объяснили, что основные изменения таковы:

правительство расширило перечень случаев, когда человек может обратиться во временную комиссию для фиксации факта постоянного проживания в зоне ЧАЭС;

до 30 сентября 2026 года продлены сроки реализации экспериментального проекта о внесении данных в реестр территориальной общины о проживании в зонах ЧАЭС.

В Минсоцполитики объясняют, что именно так возможность воспользоваться программой получат больше людей.

Заметьте! Проект касается тех граждан, которые не могут подтвердить факт постоянного проживания в зонах ЧАЭС по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года. Чаще всего такие случаи возникают из-за потери документов, разрушения жилья, смену места жительства в пределах соответствующих зон или проживания с родителями.

В частности в министерстве отметили, что это решение не потребует дополнительных расходов из бюджета. Ведь доплаты к пенсии осуществляются за счет уже выделенных средств на обеспечение пенсионных выплат и надбавок.

Какие льготы для чернобыльцев предоставляет государство?

На портале iGOV отмечается, что поддержка для людей, которые пострадавших в результате аварии на ЧАЭС предоставляется в зависимости от категории пострадавших. В общем выделяют 4 группы чернобыльцев.

К 1 категории относятся люди, чья инвалидность напрямую связана с аварией. Также это ликвидаторы, которые работали в регионе с 1986 года до 1990 года. В частности сюда относятся люди, которые определенное время проживали в зоне радиационного воздействия.

Для них государство компенсирует 50% стоимости коммуналки, твердого топлива, услуг связи, продуктов питания.

В то же время на 100% скидку можно надеяться во время санаторно-курортного лечения, приобретение лекарств по рецепту врача и зубопротезирование.

К 2 категории относятся люди, которые работали в зонах ЧАЭС в 1986 – 1987 годах. В частности граждане, которые были эвакуированы или наоборот проживали в зонах обязательного отселения до принятия решений об эвакуации.

Они имеют аналогичные льготы с 1 категорией, отличается лишь компенсация за продукты питания. Для 2 категории – это 25%. В то же время различны проценты компенсации за льготный проезд.

В целом обе группы могут получить дополнительный

ежегодный отпуск на 14 рабочих дней;

ежегодную помощь на оздоровление.

3 категория чернобыльцев – это ликвидаторы, которые работали в зонах ЧАЭС ограниченное время (от 1 до 30 дней). Также сюда относятся пострадавшие, которые жили и работали в зонах радиационного воздействия.

Для них государство компенсирует 100% от приобретения лекарств, санаторно-курортного лечения и внеочередного зубопротезирования.

Для 4 категории чернобыльцев компенсируют 50% на зубопротезирование, еще 100% – на покупку лекарств. В частности предоставляется ежегодная помощь на оздоровление. А касается она тех, кто длительное время проживал, работал или учился в зоне усиленного радиоэкологического контроля.

