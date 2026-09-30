Пенсия может увеличиться вдвое: кто получит от государства более 5 тысяч гривен

Государство предусмотрело для части пожилых граждан специальные финансовые пособия, которые могут существенно улучшить их материальное положение. Однако эти средства не выплачиваются автоматически, поэтому многим придется самостоятельно инициировать процесс их назначения.

Кому государство выплатит более 5 тысяч гривен

В 2026 году отдельные категории украинцев могут получать более 5 тысяч гривен ежемесячной выплаты в рамках пенсионного обеспечения, сообщает Пенсионный фонд. При этом речь идет не об обычной надбавке за особые заслуги.

Пенсионный фонд Украины отмечает, что пенсии за особые заслуги перед Украиной перечисляются в зависимости от категории получателя. В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен, а размеры соответствующих надбавок определяются в процентах от этой суммы.

Кто еще имеет право на финансовый бонус

Помимо лиц с выдающимися заслугами, финансовые гарантии сохранены для пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Граждане, проживавшие в зоне обязательного отселения с 1986 по 1993 годы, имеют право на дополнительные 2 595 гривен ежемесячно.

Также продолжают действовать выплаты для почетных доноров Украины, которые в 2026 году получат 321 гривну надбавки.

Обратите внимание! Значительная часть пенсионных доплат в Украине имеет заявный характер, поэтому человек должен самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить документы.

Также традиционные возрастные надбавки остаются в силе, но начисляются только тем, чья общая пенсия не превышает 10 340 гривен.

Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают 300 гривен, от 75 до 79 лет – 456 гривен, а от 80 лет – 570 гривен.

Кроме того, одинокие граждане старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе (при наличии медицинского заключения), могут рассчитывать на дополнительные 1 038 гривен ежемесячно.

Что еще за пенсионные программы и решения принимались ранее

Напомним, что украинская пенсионная система предусматривает и другие узкопрофильные надбавки. Как уже сообщалось, мужчины, самостоятельно воспитавшие пятерых и более детей, также имеют право на доплату, размер которой рассчитывается как процент от прожиточного минимума.

Кроме того, с 1 октября неработающие военные пенсионеры и лица с инвалидностью могут получить почти 1 300 гривен на каждого несовершеннолетнего члена семьи, на содержании которого они находятся.