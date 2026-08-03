Не по возрасту и не за стаж: кому начисляют еще 1 290 гривен к пенсии

Одна и та же пенсия может существенно различаться в зависимости от того, имеет ли человек право на дополнительные надбавки. Для отдельных категорий пенсионеров такая доплата составляет 1 290 гривен в месяц.

Кому назначают дополнительно 1 290 гривен к пенсии

Право на эту надбавку имеют не все военные пенсионеры. Ее назначают только неработающим гражданам, которые получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности и содержат нетрудоспособных членов семьи, напоминает Пенсионный фонд.

При этом закон устанавливает еще одно важное условие: иждивенец не должен получать собственную пенсию, государственную социальную помощь или другие социальные выплаты.

Важно! К нетрудоспособным членам семьи, в частности, могут относиться несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью, а также другие лица, которые в соответствии с законодательством считаются иждивенцами пенсионера.

Если же такой человек имеет право сразу на несколько видов государственной поддержки, назначается только одна из них: по выбору получателя.

С чего складывается размер выплаты

Размер надбавки составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 1 297,50 гривен в месяц, то есть почти 1 300 гривен в дополнение к основной пенсии.

Обратите внимание! Доплату выплачивают ежемесячно вместе с пенсией, однако она не назначается автоматически. Для получения выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами, подтверждающими право на ее назначение.

После проверки представленных документов Пенсионный фонд принимает решение о начислении надбавки. Если пенсионер не обратится с заявлением, выплата не будет назначена, даже если он соответствует всем установленным требованиям.

Что еще могут получать пенсионеры в качестве доплат

Помимо этой надбавки, украинское законодательство предусматривает и другие доплаты к пенсии. В частности, отдельные пенсионеры могут получать возрастные надбавки по достижении 70, 75 и 80 лет, повышение за сверхнормативный страховой стаж, доплаты за особые заслуги перед Украиной, а также другие социальные гарантии для определенных категорий граждан.