Люди с инвалидностью в Украине могут получить доплаты к пенсии

С февраля 2024 года в Украине развернута инициатива дополнительной финансовой поддержки для социально уязвимых групп населения. Право на получение такой помощи закреплено в соответствующем постановлении Кабмина.

Какие условия для получения выплат

В рамках помощи Всемирной продовольственной программы ООН, лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью имеют возможность получить доплату к своим пенсионным выплатам при определенных условиях.

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Чтобы получать выплаты, они должны:

получать пенсию, размер которой не превышает 3 250 гривен в месяц;

проживать на территории Украины, не находящейся под оккупацией;

не иметь других социальных выплат от государства для внутренне перемещенных лиц или помощи от других международных учреждений.

Помощь выплачивается как доплата к существующей пенсии до уровня 3 250 гривен. Например, если лицо получает пенсию 2 500 гривен, она получит дополнительные 750 гривен.

Как получить доплаты

Для получения помощи от ООН не нужно проходить регистрацию. Квалифицированные участники программы автоматически получат выплаты подобно государственной социальной поддержки через банковский перевод или через Укрпочту.

! Согласно информации от Киевской областной военной администрации, в феврале 2024 года уже более 17,1 тысяч человек получили эту поддержку на общую сумму почти 30 миллионов гривен. Отдельно указано, что примерно тысяча человек, которые обычно получают социальные выплаты через Укрпочту, вскоре также начнут получать эти средства.